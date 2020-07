Κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας σοβαρά τραυματίας.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Αττική Οδό, στη σήραγγα Βριλησσίων προς Αεροδρόμιο - Περιφερειακή Υμηττού.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί ένα άτομο..

Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.