ΑΝΤ1 FACES: Η μικρή οθόνη μπορεί αύριο να έχει το δικό σου πρόσωπο

Αδράξτε την ευκαιρία και γίνεται ένα από τα νέο πρόσωπα που αναζητά ο σταθμός.

Εδώ και 30 χρόνια, ο ΑΝΤ1 ανακαλύπτει, αναδεικνύει και καθιερώνει τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Δίνει ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να γίνουν μέρος της οικογένειάς του, να αποκτήσουν βήμα και να διακριθούν μέσα από τις εκπομπές του.

Αυτός είναι και ο λόγος που, φέτος, ο ΑΝΤ1 προχωράει σε μία ενέργεια εύρεσης νέων προσώπων που θα έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν εκπομπές σε όλους τους τομείς του προγράμματός του, στην ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, στη ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ, στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, καθώς επίσης και στα DIGITAL MEDIA του Ομίλου.

Αν, λοιπόν, είσαι άνω των 18 ετών, αν στόχος σου είναι μια καριέρα στα MEDIA, μπροστά από την τηλεοπτική κάμερα, αν θες να είσαι εσύ ένα από τα νέα πρόσωπα του ΑΝΤ1, τότε μπες στο www.ant1faces.gr και συμπλήρωσε τη Δήλωση Ενδιαφέροντος που θα βρεις. Δείξε μας το πάθος σου για την τηλεόραση και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα.

Τα υπόλοιπα … επί της (μικρής) οθόνης!