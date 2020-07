Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: σύνεργα τατουάζ, ορειβατικά σκοινιά και γάντζοι σε κελιά (εικόνες)

Από σιδηρολοστούς και σουβλιά, μέχρι… καθρέφτες βρέθηκαν κατά τους σαρωτικούς ελέγχους στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, «από τις βραδινές ώρες χθες έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού I , παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

15 σίδερα λοστοί, 2 σιδερολοστοί και μεταλλική ράβδος,

4 κομμάτια σίδερο, μεταλλική λαβή, αλυσίδα και μεταλλικός σωλήνας,

2 αυτοσχέδια μαχαίρια και 2 αυτοσχέδια σουβλιά,

2 ορειβατικά σχοινιά με 4 και 2 γάντζους, αντίστοιχα,

7 ξύλινα κοντάρια και 3 κοντάρια σκούπας,

5 κουτάλια, 6 πιρούνια, μαχαίρι κουζίνας, ψαλίδι και ξυράφι,

2 μπουκάλια οινόπνευμα, 2 βελόνες και σύνεργα τατουάζ,

2 κατσαβίδια, ηλεκτρικό κολλητήρι, μέτρο, πένσα και 2 βίδες,

σχάρα, σπάτουλα και λάστιχο,

2 σακουλάκια πιθανόν κάνναβη, βάρους 0,4 gr,

2 δοχεία με σκόνες άγνωστης προέλευσης,

8 κινητά τηλέφωνα,

12 φορτιστές και μπαταρία κινητού,

7 handsfree και bluetooth,

7 καλώδια και 2 καλώδια USB,

Compute stick, chrome cast και router,

6 αυτοσχέδια καθρεφτάκια,

5 τράπουλες και μαγνήτης,

89 τηλεκάρτες, περίπου 107 ευρώ και χειρόγραφες σημειώσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, η οποία επιλήφθηκε της προανακρίσεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.