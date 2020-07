Life

“The 2Night Show”: ξεχωριστοί οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Ομορφιά και γέλιο πλημμυρίζουν το στούντιο της εκπομπής, όπου οι συνομιλητές του Γρηγόρη αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ζωής τους.

Απόψε στις 24:00, στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται η Κάτια Ζυγούλη.

Το πρώην μοντέλο και νυν παρουσιάστρια μοιράζεται μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου άγνωστες πτυχές της καθημερινότητας της με τον σύζυγό της, Σάκη Ρουβά και τα τέσσερα παιδιά τους.

Επίσης, μιλά για την απόφασή της να αποσυρθεί από τον χώρο της μόδας, από τα λαμπερά εξώφυλλα, τις πασαρέλες και την καριέρα στο εξωτερικό, για χάρη της οικογένειάς της.

Πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα; Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πως πέρασε από δοκιμαστικό για τη θέση του κριτή στο «GNTM», αλλά τελικά δεν επιλέχθηκε γιατί δεν άντεχε να ασκεί σκληρή κριτική.

Τέλος, μιλά για το νέο της επαγγελματικό βήμα στην ΕΡΤ, με την παρουσίαση της εκπομπής «Ιστορίες Μόδας».

Η Χριστίνα Μπόμπα συναντά τον Γρηγόρη και μιλά για όλα. Για τα παιδικά της χρόνια, το διαζύγιο των γονιών της, καθώς και για τον άντρα της ζωής της, τον Σάκη Τανιμανίδη.

Τι γρίφο της έβαλε να λύσει ο Σάκης στο πρώτο ραντεβού; Πώς της φαίνεται που την αντιμετωπίζουν ως τη «γυναίκα του Τανιμανίδη»;

Πώς βίωσε τον κορονοϊό; Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε εκείνη και ο σύζυγός της; Γιατί αποφάσισε να απέχει από την παρουσίαση του επόμενου κύκλου του «The Voice»; Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια;

Τέλος, ο Γρηγόρης υποδέχεται τον Κώστα Παπαγεωργίου.

Ο ταλαντούχος stand up comedian, που ξεκίνησε την καριέρα του από το «Να H Ευκαιρία», μοιράζεται όμορφες στιγμές της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής του πορείας.

