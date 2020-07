Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: διακοπή στη δίκη

Στο εδώλιο κάθισαν δύο αδέλφια από την Βουλγαρία. Στο ακροατήριο και η Βικτώρια Καρύδα, χήρα του επιχειρηματία που έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι του.

Στις 9 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη δολοφονία Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 έξω από το σπίτι του στη Βούλα.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από το δικαστήριο και κατόπιν η δίκη διεκόπη για τις 9 Ιουλίου

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούμενοι είναι δυο Βούλγαροι, αδέλφια, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες.



Παρούσα ήταν σήμερα στο δικαστήριο η σύζυγος του θύματος Βικτώρια Καρύδα, η οποία βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους κατηγορούμενους ως δολοφόνους του άνδρα της.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα κάνει ορθά τη δουλειά της, όπως άλλωστε έκανε και η Ελληνική Αστυνομία. Στο δικαστήριο θα πάρουν αυτό που τους αξίζει», δήλωσε η Βικτώρια Καρύδα στον ΑΝΤ1, στις 26 Ιουνίου, αναφερόμενη στους κατηγορούμενους:

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ένας 32χρονος Βούλγαρος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Υποστηρίζει πως τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στη δολοφονία, είναι αθώοι. Ωστόσο, βίντεο από την ώρα της εκτέλεσης του επιχειρηματία, δείχνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, έναν άνδρα με τα σωματότυπο του κατηγορουμένου να «γαζώνει» τον επιχειρηματία.

Παρ’ όλα αυτά, ο 32χρονος επιμένει πως δεν γνώριζε τον Γιάννη Μακρή και πως δεν είχε κανένα κίνητρο για να τον σκοτώσει. «Ούτε εγώ, ούτε ο αδερφός μου έχουμε σχέση με αυτό το σκληρό έγκλημα. Ήρθα στην Ελλάδα, όπως έκανα τόσες πολλές φορές στο παρελθόν, επειδή αγαπώ την Ελλάδα. Ήθελα να φέρω την οικογένειά μου και τον νεογέννητο γιο μου να ζήσουν εδώ» δηλώνει ο Βούλγαρος κατηγορούμενος, αμφισβητώντας ακόμη και το βίντεο - ντοκουμέντο με τις εικόνες της στυγερής δολοφονίας του επιχειρηματία.