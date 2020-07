Κοινωνία

Νεκρή νεαρή οδηγός στην Εθνική Οδό

Πως συνέβη η τραγωδία. Οι διαρκείς βλάβες στο όχημα της και η πορεία μέχρι να παρασυρθεί η κοπέλα από φορτηγό.

Απίστευτη τραγωδία πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας στο ύψος των Γεωργανάδων, στο ρεύμα προς τα Τρίκαλα.

Μια κοπέλα 18 ετών έφυγε άδικα από την ζωή.

Η κοπέλα επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με μια φίλη της και κινούνταν επί της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας.

Το δίκυκλο παρουσίασε βλάβη και οι δυο γυναίκες μετέφεραν το όχημα σε επιχείρηση που λειτουργεί ένθεν της εθνικής οδού. Η βλάβη φαίνεται πως αποκαταστάθηκε και λίγο αργότερα οι δυο γυναίκες πήραν το δρόμο για το Τρίκαλα.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα στην εθνικό οδό Τρικάλων – Λάρισας στη θέση Ασβεσταριά του Πετρωτού στην στροφή το δίκυκλο παρουσίασε εκ νέου βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Οι δυο γυναίκες κατέβηκαν από το δίκυκλο με σκοπό να το μετακινήσουν. Την στιγμή εκείνη διερχόμενο όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε ιδιαίτερα σοβαρά την νεαρή κοπέλα που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων όπου δυστυχώς ήταν ήδη νεκρή.

