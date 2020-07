Οικονομία

Τζεντιλόνι: χωρίς έξτρα εποπτεία για την Ελλάδα τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβεβαιώσεις από τον κοινοτικό επίτροπο κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας από Κομισιόν και ΙΟΒΕ.

Του Νίκου Ρογκάκου

Διαβεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες τα κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα συνοδεύονται από έξτρα εποπτεία για την Ελλάδα έδωσε ο κοινοτικός επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας που διοργανώνουν η Κομισιόν και το ΙΟΒΕ.

«Σας διαβεβαιώνω ότι θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες με το υφιστάμενο πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας προκειμένου να αποφευχθεί έξτρα βάρος για την κυβέρνηση» ανέφερε ο κοινοτικός επίτροπος οικονομικών υποθέσεων έχοντας υπογραμμίσει νωρίτερα πως ευρύτερα για όλες τις χώρες δεν συζητείται η σύνδεση του πακέτου με μακροοικονομικά μέτρα.

Ο κ. Τζεντιλόνι μετέφερε την εκτίμηση πως δεν θα υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας στην Ε.Ε τονίζοντας όμως πως «η αβεβαιότητα συνεχίζει να πλανάται» γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Είναι απαραίτητη η κοινή δράση» σημείωσε λίγες μέρες πριν μια ακόμα Σύνοδο Κορυφής όπου οι ηγέτες θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές για το πακέτο επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 750 δις ευρώ. Ο κοινοτικός επίτροπος έκανε λόγο για πρωτοφανές πακέτο στήριξης με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα το γεγονός του κοινού δανεισμού των κρατών μελών μέσω της Κομισιόν.

Είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία ώστε τα κεφάλαια να είναι διαθέσιμα το συντομότερο δυνατό δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απαριθμώντας τα μέτρα τα οποία έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, συνολικού ύψους 24 δις ευρώ . Όπως είπε το ύψος των παρεμβάσεων μπορεί να αυξηθεί.