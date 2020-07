Πολιτική

Μητσοτάκης: Ελλάδα και Κύπρος συντονίζονται κόντρα στις εθνικές προκλήσεις

Με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, συνατήθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η πανδημία, ο τουρισμός και οι εθνικές προκλήσεις.

«Ελλάδα και Κύπρος είναι, σήμερα, στις προτιμήσεις των διεθνών επισκεπτών ακριβώς επειδή κέρδισαν το στοίχημα της αντιμετώπισης της πρώτης φάσης του κορονοϊού», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι από σήμερα η χώρα μας δέχεται διεθνείς πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμιά της, έχοντας θέσει σε εφαρμογή ένα προηγμένο σύστημα για την εξέταση ταξιδιωτών και την ιχνηλάτηση τυχόν κρουσμάτων, και χρησιμοποιώντας έναν σύνθετο αλγόριθμο και λεπτομερή πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν σε όλους τους επισκέπτες να αισθάνονται πρωτίστως ασφαλείς.

Τόνισε ωστόσο ότι η επιτυχής αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν πρέπει να οδηγήσει σε απερισκεψία ή απροσεξίες. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ανοίγουμε και εμείς και εσείς, να εξακολουθούμε να είμαστε εξαιρετικά υπεύθυνοι στην τήρηση των πρωτοκόλλων», είπε.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι Ελλάδα και Κύπρος διαχειρίστηκαν με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας της Covid-19, διαψεύδοντας όσους είχαν αμφιβολίες, και συνεπώς έχουν πλέον επανεκκινήσει την οικονομική τους δραστηριότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος συντονίζουν τις κινήσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εθνικές προκλήσεις, βασιζόμενες πάντοτε στο Διεθνές Δίκαιο και στους αδιάρρηκτους δεσμούς τους.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρης Γεωργιάδης και ο βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.