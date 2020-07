Πολιτική

Χαρίτσης για συγκεντρώσεις: ο Χρυσοχοΐδης ξεπέρασε τον εαυτό του

Τα σχόλια του Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στο πλαίσιο για τις δημόσιες συγκεντρώσεις. Σποτ του ΚΚΕ που οργανώνει συλλαλητήριο διαμαρρτυρίας.

“Μνημείο οπισθοδρόμησης και αυταρχισμού” χαρακτηρίζει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις δημόσιες συγκεντρώσεις ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως “η κυβέρνηση φοβάται, όλο και περισσότερο, τη φωνή της κοινωνίας”, και συμπληρώνοντας: “Ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεπέρασε τον εαυτό του!”.

“Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να γυρίσει το ρολόι του χρόνου στις πιο σκοτεινές μέρες της ελληνικής ιστορίας, να επαναφέρει το καθεστώς του κράτους - χωροφύλακα”, προσθέτει ο κ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας πως “ανοίγει το δρόμο για την αυθαίρετη απαγόρευση συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων”, “περιορίζει και ποινικοποιεί το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθροισης, προβλέποντας εξοντωτικές ποινές για τους οργανωτές σε περίπτωση που υπάρξουν επεισόδια”, και “καθιστά ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα τη συμμετοχή σε συγκέντρωση που έχουν απαγορεύσει οι αρχές”.

Η πλήρης δήλωση του Αλέξη Χαρίτση:

«Το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συγκεντρώσεις συνιστά μνημείο οπισθοδρόμησης και αυταρχισμού. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για την παρακώλυση της κυκλοφορίας ούτε για την ασφάλεια των πολιτών. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να γυρίσει το ρολόι του χρόνου στις πιο σκοτεινές μέρες της ελληνικής ιστορίας, να επαναφέρει το καθεστώς του κράτους - χωροφύλακα.

Σπεύδει να φέρει τώρα αυτό το νομοσχέδιο για να προλάβει και να καταστείλει εκ των προτέρων τις κοινωνικές αντιδράσεις που θα ενταθούν τους επόμενους μήνες λόγω της ασφυξίας που φέρνει στην οικονομία με την πολιτική της. Στη λογική αυτή, το νομοσχέδιο:

Ανοίγει τον δρόμο για την αυθαίρετη απαγόρευση συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων

Περιορίζει και ποινικοποιεί το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθροισης, προβλέποντας εξοντωτικές ποινές για τους οργανωτές σε περίπτωση που υπάρξουν επεισόδια

Καθιστά ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα τη συμμετοχή σε συγκέντρωση που έχουν απαγορεύσει οι αρχές.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεπέρασε τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί το νομικό οπλοστάσιο της δικτατορίας, εκχωρεί στην αστυνομία την εξουσία και την αρμοδιότητα να κρίνει ποιες συγκεντρώσεις επιτρέπονται και ποιες όχι, αντιμετωπίζει το λαό ως εχθρό και δυνάμει ένοχο. Η κυβέρνηση θέλει να εκφοβίσει τους πολίτες. Ο λόγος είναι απλός. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που φοβάται, όλο και περισσότερο, τη φωνή της κοινωνίας».

Σποτ του ΚΚΕ

Εντονη ειναι και η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο οργανώνει συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την Πέμπτη, ενόψει του οποίου κυκλοφόρησε και σχετικό σποτ: