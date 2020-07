Καιρός

Ζέστη με ισχυρό μελτέμι και τοπικές μπόρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι την Πέμπτη ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη ωΐδιου στο αμπέλι.

Διαπιστώσεις: Διανύουμε περίοδο υψηλού κινδύνου:

Σε όλους τους αμπελώνες να εντατικοποιηθεί η προστασία γιατί επικρατούν ευνοϊκές για την ανάπτυξή του καιρικές συνθήκες. Οι βότρυες είναι επιδεκτικοί προσβολής από τον μύκητα. Σχίσιμο των ραγών ως αποτέλεσμα προσβολής από το παθογόνο, είναι δυνατό να επιφέρει σοβαρή δευτερογενή προσβολή από βοτρύτη.

Συστάσεις:

Συνιστάται να δοθεί μεγάλη σημασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα.

Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση της βλάστησης και των βοτρύων στο φως.

Όπου απαιτείται καταπολέμηση της ευδεμίδας, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Η συχνότητα των επεμβάσεων για τις δευτερογενείς προσβολές του παθογόνου εξαρτάται επίσης από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσματος.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: