Αιθιοπία: δεκάδες νεκροί μετά την δολοφονία δημοφιλούς τραγουδιστή

Ο μουσικός τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά που δέχθηκε από αγνώστους.

Τουλάχιστον 81 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αιθιοπία μέσα σε δύο ημέρες διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο το βράδυ της Δευτέρας ενός δημοφιλούς τραγουδιστή, μέλους της εθνότητας Ορόμο, της πλέον πολυπληθούς της Αιθιοπίας, και σημαδεύτηκαν από κοινοτική βία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία και μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

"Μέχρι τώρα, 81 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους τρία μέλη της ειδικής δύναμης της αστυνομίας της Ορόμια", δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου ο Αράρσα Μερντάσα, ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Ορόμια.

Ο στρατός αναπτύχθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, καθώς ένοπλες ομάδες περιφέρονται στις γειτονιές κατά τη δεύτερη ημέρα των ταραχών που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 81 ανθρώπους και βαθαίνουν τις πολιτικές διαιρέσεις στη χώρα.

Ο μουσικός της φυλής Ορόμο Χακαλού Χουντίσα τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά που δέχθηκε από αγνώστους τη Δευτέρα το βράδυ, σε μια, σύμφωνα με την αστυνομία, στοχευμένη δολοφονία.

Το επόμενο πρωί ξέσπασαν διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα και άλλες πόλεις στην περιοχή Ορομίγια λόγω της οργής για τον θάνατο της δημοφιλούς αυτής προσωπικότητας των Ορόμο και εξαιτίας μιας αίσθησης πολιτικής περιθωριοποίησης.

Νεκροί είναι διαδηλωτές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε ο περιφερειακός αξιωματούχος Γκετασιού Μπάλσα.

Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών πυρπολήθηκαν επίσης επιχειρήσεις. "Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι'αυτό", σημείωσε ο αξιωματούχος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και στην Αντίς Αμπέμπα και ότι τρεις εκρήξεις προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό αδιευκρίνιστου αριθμού ανθρώπων.

Παράλληλα ο επιφανής αντιπολιτευόμενος ηγέτης που ανήκει στην φυλή των Ορόμο Μπεκέλε Γκέρμπα και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Τζάουαρ Μοχάμεντ συνελήφθησαν όταν οι σωματοφύλακες του δεύτερου αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στη διάρκεια αντιπαράθεσης με την αστυνομία.

Τα πολιτικά τραγούδια του Χακαλού Χουντίσα, η κηδεία του οποίου θα γίνει την Πέμπτη, χρησίμευσαν ως σάουντρακ σε μια γενιά νεαρών διαδηλωτών. Οι αιματηρές κινητοποιήσεις τους για τρία χρόνια ανάγκασαν σε παραίτηση τον προηγούμενο πρωθυπουργό της χώρας και έφεραν στην εξουσία τον πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ το 2018.

Ο Άμπιι, ο Χακαλού και ο Τζάουαρ ανήκουν στην φυλή Ορόμο. Η φυλή αυτή, η μεγαλύτερη της Αιθιοπίας, διαμαρτυρόταν χρόνια για αποκλεισμό της από την εξουσία.