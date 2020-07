Υγεία - Περιβάλλον

Σε πλήρη επαναλειτουργία το παιδοκαρδιοχειρουργικό του “Αγία Σοφία”

Πραγματοποιήθηκε, ήδη, η πρώτη επέμβαση σε κοριτσάκι ηλικίας 9 ετών…

Ξεκίνησε, σήμερα, η πλήρης επαναλειτουργία του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων (ΕΚΑΣΚΑΠ) και η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

H Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα τριών κλινών, είχε μετατραπεί κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε ΜΕΘ-Covid για πιθανά περιστατικά κορονοϊού σε νεογνά, παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του νοσοκομείου, η πρώτη παιδοκαρδιοχειρουργική επέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε σήμερα σε παιδί-θήλυ, ηλικίας 9 ετών. Επιπλέον, καταρτίστηκε πρόγραμμα εφημέρευσης της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας για τον μήνα Ιούλιο 2020, όπως επίσης και πίνακας εφημεριών του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος-ΚΕΜ.

Η αξιολόγηση νέων περιστατικών που προστίθενται στη καρδιοχειρουργική λίστα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, οπότε και αποφασίζεται ποια περιστατικά θα υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση την επόμενη εβδομάδα. Χθες, 30 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε η μεταφορά όλων των νοσηλευόμενων παιδιών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε έξι, στην πλήρως ανακαινισμένη και εκσυγχρονισμένη Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου.