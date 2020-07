Κοινωνία

Μύκονος: Σπείρα έθαβε... ναρκωτικά σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Λιμενικοί, με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν τα ναρκωτικά. Συνελήφθησαν πέντε άτομα. Βίντεο από την επιχείρηση των Αρχών.

Ποσότητες ναρκωτικών ουσιών είχαν επιμελώς κρύψει στον προαύλιο χώρο κατοικίας, στην περιοχή Φτελιά Μυκόνου, πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 44, 40, 28, 25 και 30 ετών, που συνελήφθησαν, πρωινές ώρες σήμερα, από στελέχη του γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών της λιμενικής Αρχής Μυκόνου, σε συνεργασία με το τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Οι λιμενικοί, με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, ακινητοποίησαν τους εν λόγω αλλοδαπούς έξω από το σπίτι τους, και ακολούθησε νομότυπη κατ΄οίκον έρευνα, όπου βρέθηκαν, σε λιθόκτιστη περίφραξη, επιμελώς κρυμμένα κάτω από οικοδομικά υλικά, θαμμένα στο έδαφος, πέντε σφραγισμένοι πλαστικοί κουβάδες που περιείχαν:

δέκα νάιλον συσκευασίες με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 7,133 γρ.

να γυάλινο βάζο με περιεχόμενο ρύζι και μια νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα πιθανόν κοκαΐνης, μικτού βάρους 20,2γρ.

τρεις ζυγαριές ακριβείας

τριάντα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, εντός σακούλας, με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 387,59 γρ.

ένα πιστόλι με μια γεμιστήρα και δύο φυσίγγια.

Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του σπιτιού, βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 78,33 γραμμαρίων.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.985 ευρώ και 40 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και επτά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ενώ διαπιστώθηκε πως οι εν λόγω αλλοδαποί παρέμεναν παράνομα στη χώρα.

Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανευρεθέντα.