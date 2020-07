Πολιτική

Παρέμβαση Πομπέο για την Αγία Σοφία

Τι διαμηνύει στην Άγκυρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών...

Παρέμβαση για το θέμα της Αγίας Σοφίας έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ενόψει της απόφασης του ΣτΕ της Τουρκίας .

Καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς της και να μην τη μετατρέψει σε μουσουλμανικό τέμενος. Συμπληρώνει μάλιστα ότι «οι ΗΠΑ εκλαμβάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως υποβάθμιση της κληρονομιάς ενός εμβληματικού κτιρίου.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συνεχίσει να διατηρεί την Αγία Σοφία ως μουσείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη διαφορετική ιστορία που συνέβαλε στην Τουρκική Δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι παραμένει προσβάσιμη από όλους», αναφέρει στη δήλωσή του ο Μάικ Πομπέο.

Υπενθυμίζεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προχωρήσει και πριν από λίγες ημέρες, μέσω του Αμερικανού πρέσβη, αρμόδιου για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες, Σαμ Μπράουνμπακ, σε παρέμβαση για τη διατήρηση της Αγίας Σοφίας ως μνημείου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μπράουνμπακ είχε υπογραμμίσει την τεράστια πνευματική και πολιτιστική σημασία που έχει η Αγία Σοφία για δισεκατομμύρια πιστούς διαφορετικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο και καλούσε την τουρκική κυβέρνηση να τη διατηρήσει ως τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όπως και να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα σε όλους υπό το τρέχον καθεστώς της ως μουσείου.