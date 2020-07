Οικονομία

Νέες υποθέσεις διακίνησης προϊόντων “μαϊμού” αποκάλυψε το ΣΔΟΕ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην μια περίπτωση η ποσότητα των απομιμητικών προϊόντων που κατασχέθηκε είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που κατασχέθηκε ποτέ στην Ευρώπη.

Τρείς μεγάλες υποθέσεις διακίνησης προιόντων «μαϊμού» έφερε στο φως η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, κατά τους ελέγχους που διενήργησε στο διάστημα από 18 Μαίου έως και σήμερα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, οι υποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

Α) Στις 18/5/2020 διενεργήθηκε έλεγχος σε εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 143 αποστολές προϊόντων (υποδήματα-ενδύματα) που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιριών. Υπεύθυνος για την αποστολή των εμπορευμάτων ήταν ημεδαπός από την Αγία Βαρβάρα, ο οποίος διακινούσε ποσότητα απομιμητικών προϊόντων μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, το παράνομο δε περιουσιακό όφελος που αποκόμισε υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας. Για τη διακίνηση των απομιμητικών προϊόντων χρησιμοποιήθηκε ανύπαρκτη εταιρία, διαχειριστής της οποίας εμφανίζεται αλλοδαπός, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου είναι πλαστά. Συμπληρωματικά, στις 10/6/2020 κατασχέθηκαν 271 αποστολές εμπορευμάτων που είχαν προωθηθεί προς πώληση από το ίδιο πρόσωπο, σε συνεργασία με την ίδια εταιρία ταχυμεταφορών, σε όλη την Ελλάδα. Για το σύνολο των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν από τις εν λόγω ιστοσελίδες (υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν περίπου 5.200 συσκευασίες απομιμητικών προϊόντων), δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία και δεν είχαν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι, ενώ το σύνολο των εμπορευμάτων προέρχεται από τρίτες χώρες, χωρίς να αποδεικνύεται μέχρι σήμερα η νόμιμη εισαγωγή και η καταβολή των αναλογούντων δασμών κλπ φόρων. Τα κατασχεμένα εμπορεύματα θα καταστραφούν σε εταιρία ανακύκλωσης.

Β) Στις 19/6/2020 σε συντονισμένη επιχείρηση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/ΓΕΠΑΔ Κρήτης, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή, παραγωγή και διάθεση απομιμητικών προϊόντων, διενεργήθηκαν δε έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης και σε επιχειρήσεις στον νομό Αττικής. Την επιχείρηση συνέδραμε και κλιμάκιο της 4ης Κινητής Ομάδας Ελέγχων Κρήτης της ΕΛΥΤ Αττικής της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, ανευρέθηκε και κατασχέθηκε μια απόλυτα καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής πλαστογραφημένων αρωμάτων (παρασκευαστήριο) τα οποία προορίζονταν-διακινούνταν σε πανελλαδικό δίκτυο τουριστικών καταστημάτων ανά τη χώρα. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 352.365 τεμάχια ετικέτες επωνύμων εταιρειών, 1.179.018 τεμάχια γυάλινες συσκευασίες αρωμάτων επωνύμων εταιρειών, 997.103 τεμάχια καπάκια, 997.103 βαποριζατέρ, 799.175 χάρτινα κουτιά συσκευασίας, 244.750 τεμάχια λοιπά υλικά συσκευασίας, καθώς και κατάλογοι, τελάρα εκτυπώσεων με σήματα εταιρειών κλπ.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.000 συσκευασίες του ενός γραμμαρίου εμπορικής κάνναβης, για τις οποίες ερευνάται από την ΕΛΑΣ το νόμιμο κατοχής, μεγάλος αριθμός ιατρικών μασκών μιας χρήσης, μη τηρούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας σύμφωνα με τη σχετική ΠΝΠ, καθώς και 1.200 λίτρα παράνομης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιούνταν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή των αρωμάτων.

Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία εμπλεκομένου προσώπου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 635.800 ευρώ, 4.906 γουάν (νόμισμα Κίνας), 20 δολαρίων Καναδά, 227 lei (νόμισμα Ρουμανίας), 375 λιρών Τουρκίας, 230 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, καθώς και πλήθος ταινιών δεσμίδων διαφόρων τραπεζών και χρηματικών ποσών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, επιταγές διαφόρων τραπεζών κλπ έγγραφα.

Επιπλέον, σε αδήλωτο αποθηκευτικό χώρο, συνολικής έκτασης 2.205 τμ μισθωμένο από εμπλεκόμενο πρόσωπο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 496.720 τεμάχια παραποιημένων προϊόντων (είδη ένδυσης, υπόδησης, αρώματα, γυαλιά ηλίου, τσάντες, ζώνες, καπέλα, μαγιό κλπ.

Κατόπιν παράλληλων ελέγχων που διενήργησαν κλιμάκια ελεγκτών στην περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρώματα επωνύμων οίκων, σε χημική βιομηχανία στις Αχαρνές Αττικής, καθώς και στάμπες-μήτρες επωνύμων εταιρειών σε εκτυπωτική επιχείρηση στο Κορωπί Αττικής.

Συνελήφθησαν επτά πρόσωπα που βρέθηκαν στους χώρους που διενεργήθηκαν οι έλεγχοι, ενώ διέφυγαν της σύλληψης άλλα δύο πρόσωπα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία κλπ.

Για την παράνομη εισαγωγή των παραποιημένων προϊόντων, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν δύο ανύπαρκτους επιτηδευματίες με έδρα το κέντρο της Αθήνας, τα δε εμπορεύματα παραδίδονταν στην Κρήτη, μέσω μεταφορικών εταιριών. Κατασχέθηκαν το πλήθος των τελωνειακών εγγράφων και ερευνάται πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων κατά το στάδιο της εισαγωγής και παράνομης μεταφοράς των εμπορευμάτων στην Κρήτη.

Εκτιμάται ότι οι οφειλόμενοι δασμοί κλπ φόροι για τα εμπορεύματα (ενδύματα-υποδήματα) και την αιθυλική αλκοόλη υπερβαίνουν τα 190.000 ευρώ.

Τονίζεται ότι η ποσότητα των απομιμητικών προϊόντων που κατασχέθηκε στην Κρήτη είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που κατασχέθηκε ποτέ στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται δε από τους εκπροσώπους των δικαιούχων των σημάτων εταιριών και τα διεθνή μέσα ως «ιστορική».

Η καταστροφή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σε εταιρία ανακύκλωσης στην Αττική με απόλυτη ανακυκλώσιμη μέθοδο, χαρακτηριστικό δε της ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας των κατασχεμένων ειδών είναι ότι για τη μεταφορά τους χρειάστηκαν 28 μεγάλα φορτηγά (τριαξονικά).

Γ) Στις 24/06/2020 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής διενήργησε έλεγχο σε αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου εντοπίστηκαν πλήθος εμπορευμάτων που έφεραν σήματα γνωστών εμπορικών οίκων.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Ιλίου Αττικής, σε αδήλωτο αποθηκευτικό χώρο 400 τμ, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 39.950 προϊόντων που έφεραν πλαστά σήματα, όμοια με εκείνα επώνυμων εταιριών (ζώνες, πορτοφόλια, τσάντες, γυαλιά, ρολόγια κ.λπ.). Εντός του αποθηκευτικού χώρου εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν δύο εργαζόμενοι και η υπεύθυνη λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ ο ιδιοκτήτης της διέφυγε της σύλληψης.

Για τα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν δεν βρέθηκαν φορολογικά παραστατικά νόμιμης προέλευσης ή εισαγωγής αυτών, οι διαφυγόντες δε δασμοί κλπ φόροι θα υπολογισθούν από το Τελωνείο Αθηνών.

Επιπλέον, κατόπιν ελέγχου στο σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.500 ρολόγια χειρός που έφεραν πλαστά σήματα που μοιάζουν με εκείνα επώνυμων εταιριών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, λαθρεμπορία, απάτη κλπ αδικήματα.

Για τις ανωτέρω υποθέσεις, οι εκπρόσωποι των δικαιούχων των σημάτων, προσδιόρισαν τη ζημιά που υπέστησαν οι εταιρείες, σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.