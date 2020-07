Οικονομία

Αχτσιόγλου: Χιλιάδες εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν το Δώρο Πάσχα

«Η επίμονα εσφαλμένη πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά καταλήγει να είναι άκρως τιμωρητική», τονίζει μεταξύ άλλων, η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Χιλιάδες εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει τελικά το δώρο Πάσχα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καθυστερήσει την καταβολή του έως τα τέλη Ιουνίου» σημειώνει σε δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με την βουλευτή Επικρατείας και τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, «η ΝΔ δεν υιοθέτησε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το δώρο Πάσχα να καταβληθεί τη στιγμή που έπρεπε από το κράτος εξ ολοκλήρου προς τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Το αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι όχι απλώς να μην έχουν λάβει το δώρο Πάσχα τη στιγμή που το είχαν περισσότερο ανάγκη, αλλά τελικά να κινδυνεύουν να το χάσουν οριστικά» και καταλήγει η κ. Αχτσιόγλου: «Η επίμονα εσφαλμένη πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά καταλήγει να είναι άκρως τιμωρητική».