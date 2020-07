Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως η Ελλάδα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού

Παρουσία του Πρωθυπουργού η εκδήλωση του υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος, Σταύρος Νιάρχος για την covid-19.



Την προσωπική του δέσμευση «κάθε ιδιωτική προσφορά να βρίσκει τη θέση που της αξίζει: να έχει από την Πολιτεία τα κίνητρα για να εκπονηθεί και από τη Δημόσια Διοίκηση τις συνθήκες για να υλοποιηθεί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στην ειδική εκδήλωση στο νοσοκομείο "Σωτηρία" του υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την covid-19.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης πως σύντομα «η προεδρία της κυβέρνησης θα θέσει σε χρήση μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εκεί θα γεφυρώνονται οι ανάγκες κάθε φορέα του Δημοσίου με τις δωρεές των ιδιωτών. Και, στη συνέχεια, θα παρακολουθείται βήμα -βήμα η υλοποίηση του κοινού έργου. Έτσι, και ο κάθε χορηγός θα είναι σίγουρος για την πορεία της προσφοράς του, αλλά και το κράτος θα ελέγχει αν καλύπτονται με σωστό τρόπο τα κενά που υπάρχουν». Στόχος θα είναι βεβαίως η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των διαδικασιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε την προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ύψους περίπου 28 εκατομμυρίων ειδικά για την covid-19 που «θα χρηματοδοτήσουν τις υποδομές των νέων ΜΕΘ και ΜΑΦ αλλά και δύο κεντρικές μονάδες μοριακού ελέγχου με τα αντιδραστήριά τους που θα εγκατασταθούν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «άθλο» τον διπλασιασμό των δομών ΜΕΘ και ΜΑΦ υπό έκτακτες και πιεστικές συνθήκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τόνισε πως το δημόσιο σύστημα «φανέρωσε τις τεράστιες αλλά αναξιοποίητες δυνάμεις του».

Η "ταυτότητα" της δωρεάς

Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, θα διατεθεί για τη δημιουργία μονάδων που θα στεγάσουν 174 υπερσύγχρονες νέες κλίνες εντατικής θεραπείας, σε 15 δημόσια νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, 155 κλίνες θα δημιουργηθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι υπόλοιπες 19 θα υπάγονται σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

Η δωρεά καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, ανακατασκευή ή ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου θα εγκατασταθούν οι νέες κλίνες, με αποτέλεσμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ενισχυθεί με σύγχρονες υποδομές συνολικού εμβαδού 8.000 τετραγωνικών μέτρων. Το Δημόσιο θα αναλάβει να εξοπλίσει και να στελεχώσει τις νέες δομές, αξιοποιώντας κρατικούς πόρους και ιδιωτικές χορηγίες, οι οποίες έχουν εξασφαλιστεί. Τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και η πλειονότητά τους αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος έξι μηνών.

Η γεωγραφική κατανομή των κλινών αποσκοπεί στην ενίσχυση τόσο των μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων όσο και της περιφέρειας. Στην Αττική και στα νησιά του Αιγαίου θα εγκατασταθούν 98 κλίνες, στη Μακεδονία-Θράκη 44, στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία επτά και στην Κρήτη 25.

Πέραν τούτου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χρηματοδοτεί σειρά από πρωτοβουλίες για την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αναβάθμιση των δυνατοτήτων και των υποδομών του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Μέσω της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» καλύπτει έργα και προγράμματα ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 380 εκατομμύρια ευρώ.

Η στρατηγική σκοπιά

Η δωρεά του ΙΣΝ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, δηλαδή η Ελλάδα να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 12 κλινών εντατικής θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η αύξηση των κρεβατιών θα «θωρακίσει» περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας έναντι ενδεχόμενου δεύτερου κύματος του κορονοϊού και ταυτόχρονα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την μακρόπνοη προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, στις αρχές του 2020 η Ελλάδα διέθετε 565 λειτουργικές κλίνες σε ΜΕΘ, λιγότερες από έξι ανά 100.000 κατοίκους, γεγονός που την τοποθετούσε κάτω από το μισό του κοινοτικού μέσου όρου. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προκάλεσε η πανδημία, η κυβέρνηση κατάφερε πολύ γρήγορα να αυξήσει σε 1.017 τον αριθμό των κρεβατιών, αναβαθμίζοντας υφιστάμενες κλίνες, ανοίγοντας άλλες που είχαν κλείσει λόγω ελλείψεων, αξιοποιώντας τις υποδομές στρατιωτικών νοσοκομείων και χρησιμοποιώντας Μονάδες ιδιωτικών κλινικών δίχως οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της covid-19 έδωσε στη χώρα το χρονικό περιθώριο ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μακροπρόθεσμες λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς κάποιες κλίνες εντατικής θεραπείας που επιστρατεύτηκαν τους προηγούμενους μήνες επανέρχονται στην αρχική τους χρήση, αποφασίστηκε να αυξηθούν τα μόνιμα κρεβάτια σε 1.200 -δηλαδή 12 ανά 100.000 άτομα- ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες του συστήματος υγείας έως το τέλος του 2020.

Η δωρεά του ΙΣΝ συμπληρώνεται από άλλες δωρεές που έγιναν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και από το στρατηγικό σχέδιο αύξησης των ΜΕΘ που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση. Η δημιουργία νέων κλινών ΜΑΘ συνεισφέρει σε αυτό το σκοπό, καθώς πρόκειται για μονάδες που μπορούν να μετατραπούν σε ΜΕΘ και να αυξήσουν περαιτέρω τα διαθέσιμα κρεβάτια σε περίπτωση ανάγκης.

Εκπαίδευση

Πέραν της δημιουργίας των νέων κλινών, το ΙΣΝ θα χρηματοδοτήσει πρόγραμμα ξεχωριστού κόστους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση 7.000 εργαζόμενων σε ΜΕΘ, σε βάθος πενταετίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε περισσότερες από 5.000 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με στόχο την ενίσχυση του ΕΣΥ. Χάρη στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού συστάθηκαν 1.800 θέσεις εξειδικευμένων και εξειδικευόμενων γιατρών αλλά και νοσηλευτών για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Τα νοσοκομεία που θα ενισχυθούν μέσω της δωρεάς είναι τα εξής