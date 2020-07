Αθλητικά

Πρώτη νίκη για τον Παναθηναϊκό στα play off

Το πρώτο «τρίποντο» του Παναθηναϊκού στη διαδικασία των εφετινών play-off, ήρθε το βράδυ της Τετάρτης (01/07) πολύ πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 2-0 κόντρα στον 'Αρη, για την 5η αγωνιστική των αγώνων κατάταξης.

Απέναντι σε μία ομάδα που παρατάχθηκε μόλις με 14 παίκτες στην αποστολή της και πάρα πολλές ελλείψεις κι απουσίες σε όλες τις γραμμές, οι «πράσινοι» έπειτα από ένα νωθρό ξεκίνημα, άνοιξαν το δρόμο προς τη νίκη, χάρη σε ένα πολύ ωραίο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 41', με κλέψιμο της μπάλας από τον Ματίγια κι εκτέλεση στη γωνία του Έμαν.

Με τον πρώτο αρχηγό του Παναθηναϊκού να «τσιγκλάει» ακολούθως τον μέσο του 'Αρη για μία προηγούμενη διένεξή τους και να εισπράττει δικαιολογημένα την κίτρινη κάρτα.

Στο ντεμπούτο του 20χρονου γκολκίπερ Νίκου Χριστογεώργου, ο οποίος επέδειξε αξιοθαύμαστη σταθερότητα (είχε πολύ καλή αντίδραση στο φάουλ του Ματίγια στις καθυστερήσεις του α' ημιχρόνου), ο Παναθηναϊκός επέβαλλε το ρυθμό του, αν κι άργησε να φτιάξει τις πρώτες του ευκαιρίες. Αντίθετα, ο 'Αρης με σύνθεση... ανάγκης έδειξε λίγο πιο απειλητικός στο πρώτο ημίωρο, φτάνοντας αρκετά κοντά στο γκολ με τα σουτ των Γκάμα και Ματίγια.

Στο β' ημίχρονο, με τον Μακέντα πολύ ορεξάτο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να «χτίζει» περισσότερες φάσεις και είχε δοκάρι με τον Καμπετσή στο 50' (από εντυπωσιακή κίνηση και ασίστ του Ιταλού φορ). Δέκα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης σημείωσε ένα πολύ ωραίο γκολ από πολύ καλό συνδυασμό των Μακέντα-Χατζηθεοδωρίδη, όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου το ακύρωσε με χρήση VAR, θεωρώντας πως ο Μακέντα έκανε επιθετικό φάουλ σε ένα άγγιγμά του στον Μαντσίνι.

Στο τελευταίο ημίωρο οι αλλαγές των «πράσινων» χάλασαν το ρυθμό (αν κι επιβαλλόταν να πάρουν χρόνο και οι «μικροί»), ωστόσο ο Παναθηναϊκός (που έχασε καλή ευκαιρία με τον Αθανασακόπουλο στο 87') συνέχισε να κυνηγάει το δεύτερο γκολ κι εντέλει δικαιώθηκε στο 88' με κεφαλιά του -έτερου αρχηγού του- Δημήτρη Κολοβέτσιου, μετά από κόρνερ του Μπουζούκη.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γ. Δώνης): Χριστογεώργος, Θεοχάρης, Σένκεφελντ, Κολοβέτσιος, Χατζηθεοδωρίδης (82' Ζαγαρίτης), Μπουζούκης, Κουρμπέλης, Αγιούμπ (46' Ανουάρ), Χατζηγιοβάνης (65' Αλεξανδρόπουλος), Καμπετσής (82' Περέα), Μακέντα (76' Αθανασακόπουλος).

ΑΡΗΣ (Μ. Ένινγκ): Έμαν, Μπακουτσής, Ρόουζ, Μπαγκαλιάνης, Κορχούτ, Ματίγια, Σάσα, Μαντσίνι, Μαρτίνες, Ντουάρτε (45'+5' λ. τρ. Διαμαντόπουλος), Γκάμα.