Άδεια ειδικού σκοπού: Ποιοι γονείς δικαιούνται παράταση

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις. Σε ποιες περιπτώσεις δίνεται παράταση στην άδεια ειδικού σκοπού.

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις α) για την υπό προϋποθέσεις παράταση της άδειας ειδικού σκοπού για τους δικαιούχους γονείς παιδιών εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τον Ιούλιο 2020, καθώς και β) για τη λήξη αυτής για γονείς παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των μονάδων αυτών για το σχολικό έτος 2019-2020. Επίσης, η λειτουργία των γυμνασίων έχει ήδη σταματήσει από τις 12/6/2020, ενώ των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων από τις 26/6/2020.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1. Προκειμένου για δικαιούχους γονείς που τα τέκνα τους παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους (νηπιαγωγείο) ή μέσης εκπαίδευσης, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, ως ισχύει, σταματά με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας.

2. Προκειμένου για δικαιούχους γονείς παιδιών τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρατείνεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά τον Ιούλιο, μέχρι τη λήξη λειτουργίας της μονάδας παροχής φροντίδας του παιδιού για το σχολικό έτος 2019-2020, στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν το παιδί δεν είναι δυνατόν να προσέρχεται καθημερινά, με βάση τον προγραμματισμό λειτουργίας της μονάδας, καθόσον η λειτουργία αυτής γίνεται σε υποτμήματα, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ισχύσει και για τις σχολικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας, υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση του βρεφικού ή βρεφονηπιακού σταθμού για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος, προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής διακεκομμένα, κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα, δεν λειτουργεί και, κατά συνέπεια, αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν, βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού προγράμματος. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι σε περίπτωση δυνατότητας καθημερινής προσέλευσης του παιδιού, λόγω καθημερινής λειτουργίας, οι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

β) Εάν το παιδί δεν προσέρχεται στη μονάδα παροχής φροντίδας, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το παιδί ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στους εργοδότες τους βεβαίωση της οικείας μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.

3. Σχετικά με τον τελευταίο τετραήμερο κύκλο χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και τη χορήγηση της κανονικής άδειας, διευκρινίζεται ότι, εάν οι εργαζόμενοι δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το απαιτούμενο τετραήμερο (τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού και μία κανονική άδεια), κάνοντας χρήση της μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, μέχρι την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, τότε η κανονική άδεια θα μπορεί να λαμβάνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν συμφωνίας των μερών. Στην περίπτωση αυτή, στο σχετικό έντυπο Ε11.1, το οποίο είναι αναρτημένο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», δηλώνεται η χρήση ή ο προγραμματισμός της χρήσης αυτής.

Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων και προς το σκοπό της διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων, υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), από την οποία δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, για τα χρονικά όρια εργασίας και, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, ως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα εγκύκλιο, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργαστούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου τους, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτή, απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού.