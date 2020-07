Αθλητικά

Η ΑΕΚ “τούμπαρε” τον ΠΑΟΚ

Μεγάλο "διπλό" της Ένωσης μέσα στη Θεσσαλονίκη...

Ανώτερη η ΑΕΚ, πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα με 0-2 και πήρε προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ , στην "μάχη" για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Καρέρα, με σαφείς επιθετικούς προσανατολισμούς κυριάρχησε και στα δυο ημίχρονα κερδίζοντας τον αντίπαλο της, που απογοήτευσε. Η Ενωση έκανε παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τέλειο και η εμφάνισή της αυτή αρκούσε για να καθυποτάξει τον αναιμικό και φλύαρο και κουρασμένο ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ απείλησε πρώτη τους γηπεδούχους στο 7' με τον Κρίστισιτς που με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πασχαλάκη. Στο ίδιο λεπτό ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να απειλήσει την εστία της Ενωσης αλλά το σουτ-γκολ του Σφιντέρσκι ακυρώθηκε σωστά και έγκαιρα σαν επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της επίθεσης. Η ΑΕΚ ήταν πιο επιθετική στο πρώτο μισό του ημιχρόνου και με γρήγορο παιχνίδι από τα πλάγια προσπάθησε να αξιοποιήσει τα αργοπορημένα αντανακλαστικά των μεσοαμυντικών του ΠΑΟΚ.

Στο 30' η ΑΕΚ απείλησε εκ νέου τον ΠΑΟΚ, όταν από πάσα του Λιβάγια, ο Μάνταλος προσπάθησε να παραβιάσει την εστία του Πασχαλάκη αλλά ο τελευταίος αντέδρασε σωτήρια. Για ένα δεκάλεπτο από την διακοπή για το cooling break η ΑΕΚ πιέζει τον ΠΑΟΚ και προσπαθούσε για το γκολ αλλά η κυριαρχία της δεν είχε αποτέλεσμα. Στο 40' η ΑΕΚ "ακούμπησε" το γκολ με φάουλ του Λιβάγια έξω από την περιοχή. Η μπάλα βρήκε το πόδι του Εσίτι, άλλαξε ελαφρά πορεία αλλά ο Πασχαλάκης έσωσε με απόκρουση σε κόρνερ.

Ομως στο 42΄η Ενωση πήρε προβάδισμα με κεφαλιά του Τσιγκρίνσκι, μετά από κόρνερ του Λιβάγια βάζοντας βάσεις για σημαντικό αποτέλεσμα και αποκαθιστώντας την δικαιοσύνη στον αγωνιστικό χώρο, όπου ως την λήξη του ημιχρόνου η φιλοξενούμενη ομάδα είχε 8 τελικές έναντι μιάς (1) μόνο του ΠΑΟΚ και 7-0 κόρνερ για την αθηναϊκή ομάδα.

Στην επαναληψη ο ΠΑΟΚ πρατάχθηκε με περισσότερες αξιώσεις και δυο αλλαγές. Ο Μπίσεσβαρ που πήρε θέση στον αγώνα, στο 52΄ έκανε ωραίο σουτ που έφυγε άουτ και ήταν αυτή μια επίθεση μετα από πολύ χρόνο για τους Θεσσαλονικείς. Ευκαιρία καλή έχασε και η ΑΕΚ στο 55' όταν ο Ολιβέϊρα σουταρε άστοχα από καλή πλάγια θέση. Καλό σουτ και στο 61' για τον Μπίσεσβαρ έφυγε άουτ.

Στο 73' η ΑΕΚ έφτασε στο γκολ με τον Λόπες, αλλά ο παίκτης της ΑΕΚ ήταν ακάλυπτος και το γκολ ακυρώθηκε σωστά σαν οφ-σάϊντ. Στο 80΄ με την βοήθεια VAR καταλογίστηκε πέναλτι σε κράτημα του Μιχαηλίδη στον Βέρντε και το πέναλτι που εκτέλεσε ο Λιβάγια η ΑΕΚ σφράγισε τη νίκη με το δεύτερό της γκολ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις και πλησίασε σε ένα γκολ με τον Λάμπρου στο 89' αλλά το σουτ του επιθετικού του ΠΑΟΚ εξουδετέρωσε στην γραμμή της εστίας ο Λόπες.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Μάτος (46' Ροντρίγκο), Βαρέλα, Ίνγκασον, Γιαννούλης, Εσίτι (46' Μπίσεσβαρ), Μαουρίσιο, Καντουρί, Τζόλης (56' Μιχαηλίδης), Στοχ (74' Λάμπρου), Σφιντέρσκι (56' Ακπομ).

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Mπάρκας, Παουλίνιο, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμόες, Μάνταλος (82' Σιμάνσκι), Κρίστισιτς, Αλμπάνης (62' Βέρντε), Λιβάγια (82' Οικονόμου), Ολιβέιρα (87' Αραούχο).