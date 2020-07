Πολιτική

Προς διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Μάτι

Σήμερα η ανάρτηση του νομοσχεδίου για το Μάτι. Στην περιοχή αξιωματούχοι υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος.

Αναρτάται σήμερα προς διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης θα βρεθεί σήμερα από νωρίς το πρωί στο Μάτι, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου, τους γενικούς γραμματείς, Ευθύμη Μπακογιάννη, Κωνσταντίνο Αραβώση, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, για να ξεκινήσει δια ζώσης διαβούλευση με την Περιφέρεια Αττικής (περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη), τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας (δημάρχους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα – Νέας Μάκρης), καθώς και πολίτες (συλλόγους και σωματεία πυροπαθών). Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του Ειδικoύ Πολεοδομικoύ Σχεδίου, θα παραστεί στο Μάτι για να «ακούσει» τα σχόλια και τις προτάσεις των άμεσα ενδιαφερομένων.

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πριν λίγες ημέρες σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει, το σχέδιο πρόκειται να «δώσει νέα ζωή στο Μάτι».

«Το Μάτι θα αλλάξει εικόνα, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την προστασία της περιοχής, τόσο από πυρκαγιές όσο και από πλημμύρες, λόγω της ανεξέλεγκτης κατάστασης στα ρέματα τα οποία βρίσκονται την περιοχή», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σημειώνεται, ότι για τη σύνταξη του ΕΠΣ απαιτήθηκαν, πέραν της κύριας πολεοδομικής μελέτης, οκτώ άλλες υποστηρικτικές μελέτες, ενώ η εκπόνησή τους ξεκίνησε στις αρχές του 2020.

Οι μελέτες αυτές είναι οι εξής:

Κύρια (Πολεοδομική) Μελέτη, Μελέτη Τοπογραφίας, Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων, Συγκοινωνιακή Μελέτη, Μελέτη Κατάρτισης Δασικού Χάρτη, Μελέτη μείωσης της πλημμυρικής διακινδύνευσης, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, νομική υποστήριξη.