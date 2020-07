Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ

Κάθε μέρα και νέο ρεκόρ κρουσμάτων στις ΗΠΑ, όπου η πανδημία δε λέει να κοπάσει.

Τουλάχιστον 52.898 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες 24 ώρες, ένας αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, ανακοίνωσε στις 20:30 χθες τοπική ώρα (03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Αυτές οι νέες μολύνσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στην επικράτεια των ΗΠΑ σε σχεδόν 2,7 εκατομμύρια, κατά τα στοιχεία της ιατρικής σχολής της Βαλτιμόρης.

Ο αριθμός των νέων θανάτων μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο ανήλθε σε 706. Συνολικά 128.028 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή εξαιτίας της Covid-19.

Ο αριθμός των τελευταίων εντοπισμένων κρουσμάτων στη χώρα είναι υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την εμφάνιση του SARS-CoV-2, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των νοσηλευομένων σε πολλές περιοχές όπως το Χιούστον (Τέξας) και το Φοίνιξ (Αριζόνα).

Χθες Τετάρτη, το Τέξας έσπασε το ρεκόρ νέων κρουσμάτων σε 24 ώρες, καταγράφοντας 8.076 νέες μολύνσεις Covid-19, σχεδόν 1.000 περισσότερες από την προηγούμενη ημέρα.

Εξαιτίας αυτής της έξαρσης μετάδοσης της νόσου, ορισμένες πολιτείες αναγκάζονται να αναστείλουν την πορεία άρσης των περιορισμών.