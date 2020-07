Κόσμος

Στη Λάρνακα το πλωτό γεωτρύπανο Tungsten Explorer

Ένα βήμα πιο κοντά στην εκκίνηση των γεωτρήσεων βρίσκεται η Λευκωσία.

Στο λιμάνι της Λάρνακας αγκυροβόλησε το πλωτό γεωτρύπανο Tungsten Explorer, το οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ από τις εταιρείες ENI-TOTAL. Αν και οι εν λόγω γεωτρήσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την περασμένη άνοιξη, εντούτοις τα γεωτρητικά προγράμματα έχουν μεταφερθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2021, κυρίως εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο απερχόμενος υπουργός Ενέργειας Γ. Λακκοτρύπης πριν από λίγες ημέρες.

Αν και οι πληροφορίες έκαναν λόγο για σχέδιο να μετακινηθεί το γεωτρύπανο από τον Λίβανο όπου και βρισκόταν για άλλη γεώτρηση, στον Τρινιντάντ, εντούτοις, ιδιοκτήτρια εταιρεία και κοινοπραξία αποφάσισαν από κοινού αυτό να παραμείνει στην Κύπρο για τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε να εξοικονομηθούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που θα κόστιζε η μετακίνησή του από το Τριτιντάντ στην Κύπρο.

Η είδηση αναζωπύρωσε τις ελπίδες για έναρξη γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις περί καθυστερήσεων και αναβολών, τόσο λόγω της πανδημίας όσο και γενικότερης αναταραχής στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.