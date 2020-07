Κόσμος

Κορονοϊός: Περισσότεροι οι νεκροί στο Μεξικό από την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει ο αριθμός των νεκρών στο Μεξικό, όπου η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται με χιλιάδες νέα κρούσματα καθημερινά.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 741 νέους θανάτους εξαιτίας της Covid-19 και 5.681 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα πλέον ανέρχεται σε 28.510 νεκρούς επί συνόλου 231.770 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Το Μεξικό, πλέον, ξεπέρασε την Ισπανία στον συνολικό αριθμό θυμάτων του ιού, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης έχουν επισημάνει επανειλημμένα πως ο πραγματικός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν των κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν με διαγνωστικές εξετάσεις, με δεδομένο ότι γίνονται συγκριτικά λίγα τεστ.