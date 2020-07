Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο εφιάλτης στη Βραζιλία

Για ακόμη ένα 24ωρο ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.000, ενώ τα κρούσματα ήταν περισσότερα από 45.000.

Το φράγμα των 60.000 θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού ξεπέρασε χθες η Βραζιλία, καθώς το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 1.016 επιπλέον θανάτους ασθενών εξαιτίας της Covid-19 και 45.482 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη λατινοαμερικάνικη χώρα φτάνει τους 60.610 νεκρούς επί συνόλου 1.447.523 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο επίσημο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ.