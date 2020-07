Αθλητικά

Μάρτινς: ήταν μια θεϊκή σεζόν για τον Ολυμπιακό!

Που αφιέρωσε το πρωτάθλημα ο προπονητής των Πειραιωτών και τι δήλωσε ο ισχυρός άντρας της ομάδας, Β. Μαρινάκης.

Στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφιέρωσε ο Πέδρο Μαρτίνς το πρωτάθλημα που κατάκτησε ύστερα από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός. Ο Πορτογάλος τεχνικός, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά «θεϊκή» κι επανέλαβε ότι όνειρο όλων των ανθρώπων της ομάδας είναι η συμμετοχή σε έναν ευρωπαϊκό τελικό.

«Είναι πολύ δύσκολο να πανηγυρίζουμε τον τίτλο χωρίς τον κόσμο. Θέλω να τον αφιερώσω στον πατέρα μου που έφυγε πολύ νέος αλλά τον έχω πάντα κοντά μου», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

«Είχαμε ψυχή πρωταθλητή, είχαμε ποιότητα και είχαμε όσα χρειάζονταν για να ήμαστε εδώ. Δουλέψαμε πολύ, είχαμε πολλά εμπόδια, αλλά είχαμε δύναμη ποιότητα και δουλειά. Ήταν μια θεϊκή σεζόν και ευχαριστώ όλους τους παίκτες, είμαι περήφανος για αυτούς έμαθα πολλά και είμαι χαρούμενος για αυτούς», πρόσθεσε.

Και συνέχισε, «Πέρυσι η ομάδα ήταν καινούργια. Χρειαστήκαμε χρόνο. Ο πρόεδρος είδε πως θέλαμε χρόνο αλλά είχαμε καλή ομάδα, του αφιερώνουμε τον τίτλο. Ξέραμε πως μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και τα δείγματα φάνηκαν από πέρσι. Υπάρχει κι ένας ακόμα κριτής, ο κόσμος. Μας στήριξε και τους ευχαριστούμε για το πως μας στήριξαν σε όλη την προσπάθειά μας και μας βοήθησαν. Ο κόσμος πίστευε σε εμάς και τους ευχαριστούμε».

Για να καταλήξει, «Δεν σταματάμε πουθενά, συνεχίζουμε να δουλεύουμε ξέρουμε πως θα ονειρευτούμε και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Θέλουμε να πάμε σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Αυτό είναι το όνειρό μας».

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου και την επιστροφή του στην κορυφή του Ελληνικού πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» που παραμένουν αήττητοι γιόρτασαν χωρίς τους φιλάθλους με τον μεγαλομέτοχο Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει σε όλους συγχαρητήρια.

«Υπερήφανος γι’ αυτή την ομάδα, για τους παίκτες μας, για τον προπονητή και τους συνεργάτες του, ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο και για τον υπέροχο κόσμο μας! Υπερήφανος για τον Ολυμπιακό μας! Συνεχίζουμε Δυνατά, Συνεχίζουμε Να Ονειρευόμαστε!», έγραψε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού