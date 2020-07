Κοινωνία

Καταδίωξη ανηλίκου για κλοπές αυτοκίνητων

Δεκάδες κλοπές αυτοκίνητων είχαν κάνει τα δύο πιτσιρίκια, που ήρθαν αντιμέτωπα με τις Αρχές.

Καταδίωξη για τη σύλληψη 15χρονου, κατηγορούμενου για κλοπές αυτοκινήτων, σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος μαζί με έναν 19χρονο επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο και όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Τελικά ακινητοποιήθηκαν σε περιοχή του Ευόσμου, όπου ο 15χρονος συνελήφθη, σε αντίθεση με τον 19χρονο που διέφυγε πεζός.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο φέρεται να διέπραξε, από τον περασμένο Μάρτιο, συνολικά 28 κλοπές σταθμευμένων αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, και κυρίως στα δυτικά.

Προανακριτικά, ο ανήλικος φέρεται να κατέθεσε ότι έκλεβαν τα οχήματα για να «κάνουν βόλτες». Όπως έγινε γνωστό, πολλά από αυτά εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.