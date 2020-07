Οικονομία

Αχτσιόγλου: υπάρχει εναλλακτική για την πραγματική οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «την επιστρεπτέα προκαταβολή που δίνει η κυβέρνηση ελάχιστες επιχειρήσεις κατάφεραν να τη λάβουν».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης του κράτους στην πραγματική οικονομία, για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, να κρατηθεί όρθιο το εισόδημα των πολιτών και να διατηρηθεί η αγοραστική τους δύναμη», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον τ/σ “Start” Κέρκυρας, προσθέτοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τους έντονους κλυδωνισμούς και να έχουμε πιο γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη».

Η κυβέρνηση, τόνισε, «αρνήθηκε να συνομιλήσει με αυτές τις προτάσεις και δεν έδρασε έγκαιρα για να προλάβουμε συνέπειες που τώρα βιώνουμε».

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε η κ. Αχτσιόγλου, «βάζει στο επίκεντρο τους εργαζόμενους. Ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε τις θέσεις, τις σχέσεις εργασίας και το επίπεδο των μισθών. Να μην έχουμε μετατροπές συμβάσεων από πλήρη απασχόληση σε μερική και εκ περιτροπής».

Αναφερόμενη ειδικότερα στους πλέον πληττόμενους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών σημείωσε ότι «προτείνουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο το κράτος θα καλύπτει το 100% του ασφαλιστικού κόστους και το 40% του μισθού –το άλλο 60% θα το πληρώνει ο εργοδότης-, έτσι ο εργαζόμενος δεν χάνει τίποτα αντιθέτως διασφαλίζεται και ο εργοδότης ελαφρύνεται πάρα πολύ, σε σχέση με μέτρα εντελώς αποτυχημένα τύπου “Συν-εργασία” που εφαρμόζει η κυβέρνηση».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «την επιστρεπτέα προκαταβολή που δίνει η κυβέρνηση ελάχιστες επιχειρήσεις κατάφεραν να τη λάβουν και πρόκειται για ένα δάνειο που αυξάνει το χρέος τους». Αντιθέτως, τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ «επιμένει για μη επιστρεπτέα άμεση ενίσχυση, ιδίως στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, ανάλογη με τον αριθμό των εργαζομένων, ώστε η επιχείρηση να έχει ένα κεφάλαιο κίνησης για να μπορέσει να λειτουργήσει». Παράλληλα, πρόσθεσε, «προτείνουμε ένα πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ».

Τέλος, η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει «μέσα από την άμεση επαφή με την κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις να κατανοήσει πολύ καλύτερα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πραγματική οικονομία, στους εργαζόμενους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οικογένειες και τα νοικοκυριά. Να κάνουμε προτάσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα στον τόπο και να μας βοηθήσουν συνολικά ως κοινωνία να σταθούμε όρθιοι».