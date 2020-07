Πολιτική

Τουρκία: Το ΣτΕ αποφασίζει για την Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν μέσω αντιδράσεων αλλά και προειδοποιήσεων συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας.

Για το αν θα αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τέμενος αποφασίζει σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας, εν μέσω αντιδράσεων και προειδοποιήσεων.

Η απόφαση του ΣτΕ της Άγκυρας δεν έχει, ωστόσο, δεσμευτικό χαρακτήρα για τον Ερντογάν, που μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή του καθεστώτος παρακάμπτοντάς την.

Την ίδια ώρα, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος αναφέρει πως, σε περίπτωση θετικής εισήγησης, εικάζεται ότι η πρώτη προσευχή μπορεί να γίνει στις 15 Ιουλίου, την επέτειο τεσσάρων ετών από την απόπειρα πραξικοπήματος.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ζήτημα με ευρείες πολιτικές διαστάσεις, πρωτίστως σε ελληνοτουρκικό επίπεδο, αφού εκλαμβάνεται και ως καθοριστικό τεστ για τις σχέσεις των δύο χωρών, μετά την πρόσφατη επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν. Οι πληροφορίες θέλουν, άλλωστε, το θέμα να ετέθη στη συνομιλία των δύο ηγετών.

Η Άγκυρα, πάντως, φέρεται να παραπέμπει στην επικείμενη γνωμοδότηση του δικαστηρίου, όπως προκύπτει και από τις σχετικές κρούσεις που έγιναν και από Ουάσιγκτον και Βερολίνο, σύμφωνα με αμερικανικές και γερμανικές πηγές.

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς την Τουρκία, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο οποίος κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς.

Η Άγκυρα, απαντώντας διά στόματος υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε την έκπληξή της για την παρέμβαση Πομπέο, τονίζοντας πως η Αγία Σοφία είναι ιδιοκτησία της Τουρκίας και δική της αρμοδιότητα.

«Η Αγία Σοφία όπως και όλες τα πολιτιστικά μνημεία βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία τα Τουρκίας. Και κάθε αρμοδιότητα σχετικά με την Αγία Σοφία είναι ένα εσωτερικό ζήτημα στα πλαίσια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Φυσικά όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους. Όμως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους με ύφος ??σας προειδοποιούμε, σας υποδεικνύουμε» ανέφερε στη δήλωση του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσοϊ.