Life

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Φαίη Σκορδά για τον Μίνωα Κυριακού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «θεμελιωτής» και παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 στο «Πρωινό» για τον ιδρυτή του ΑΝΤ1, τρία χρόνια αφού έφυγε από τη ζωή.