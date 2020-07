Κόσμος

Αγία Σοφία: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση εξπρές του ΣτΕ

Μόλις 17 λεπτά κράτησε η συνεδρίαση του ΣτΕ της Τουρκίας για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Στον Ερντογάν το "μπαλάκι".

Μόλις 17 λεπτά διήρκησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας.

Οι δικαστές αν και αποφάνθηκαν ότι είναι σύννομη η προηγούμενη απόφαση που προστατεύει το μουσειακό καθεστώς της Αγιάς Σοφιάς, γνωμοδοτούν ότι αρκεί ένα προεδρικό διάταγμα ώστε αυτό να αλλάξει.

Συνεπώς το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώνει την ευχέρεια του Προέδρου της Τουρκίας να αποφασίσει για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Η απόφαση, σε κάθε περίπτωση, είναι μόνο γνωμοδοτική.

Η απόφαση θα καθαρογραφεί και δημοσιευτεί σε 15 μέρες.

Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος προμήνυει ότι, η πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία θα γίνει ανήμερα της τέταρτης επετείου της απόπειρας πραξικοπήματος.