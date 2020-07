Κόσμος

Στην Ελλάδα παρά την απαγόρευση ο πατέρας του Τζόνσον

Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού, βρίσκεται στο Πήλιο, παρά τις συστάσεις της βρετανικής κυβέρνησης, αλλά και το στοπ στους Βρετανούς τουρίστες, από την Ελλάδα.

Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, έφτασε στην Ελλάδα, παρά τις συστάσεις της κυβέρνησης προς τους πολίτες της χώρας, να ταξιδεύουν μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Ο 79χρονος Στάνλεϊ Τζόνσον, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να μεταβεί στη βίλα που έχει στο Πήλιο. Μάλιστα, δημοσίευσε και φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας κάθε καρέ του ταξιδιού του.

Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού, έφτασε στη χώρα μας μέσω Βουλγαρίας, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν επιτρέπει προς το παρόν την είσοδο στη χώρα μας ταξιδιωτών από τη Βρετανία.

Μιλώντας από το μπαλκόνι της βίλας του, χθες το βράδυ, ο Στάνλεϊ Τζόνσον ανέφερε, «Είμαι στο Πήλιο στο πλαίσιο ενός αναγκαίου ταξιδιού, προσπαθώντας να θωρακίσω την περιουσία μου ενάντια στον κορωνοϊό. Πρέπει να εφαρμόσω τα απαραίτητα μέτρα αποστάσεων, γιατί εδώ το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Οι Έλληνες προσπαθούν να μπλοκάρουν τις αφίξεις από τη Βρετανία, όμως χάρηκαν πολύ όταν είδαν ότι ήρθα.

Το μόνο που με ρώτησαν είναι από πού ήρθα και τι έκανα, ενώ μετά που μέτρησαν τη θερμοκρασία. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τις αερογέφυρες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Από ό,τι βλέπω εδώ, η άφιξη Βρετανών δεν θα αποτελέσει κίνδυνο, γιατί οι Έλληνες είναι πάρα πολύ προσεκτικοί».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στάνλεϊ Τζόνσον παραβαίνει συστάσεις της βρετανικής κυβέρνησης. Πριν την εφαρμογή του lockdown, ο ίδιος είχε δηλώσει πως θα συνεχίσει να πηγαίνει στις παμπ, παρά τα 70 του χρόνια. «Φυσικά και θα πάω σε παμπ, αν θέλω να πάω σε παμπ. Οι ιδιοκτήτες των παμπ χρειάζονται τον κόσμο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.