Πλεύρης: ο Παππάς έχει αποδεχτεί με τη στάση του τον διάλογο με τον Μιωνή

Τι απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής σε ερώτηση αν προκύπτει ενδεχομένως κάποιο αδίκημα για τον Ν. Παππά.

Την άποψη ότι ο Νίκος Παππάς έχει αποδεχτεί με τη στάση του το κομμάτι του επίμαχου διαλόγου, με τον εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης, όντας και ο ίδιος μέλος της προανακριτικής Επιτροπής για Παπαγγελόπουλο, ανέφερε πως δεν άκουσε πουθενά τον κ. Παππά να πει πως αυτός ο διάλογος δεν είναι πιστός, συμπληρώνοντας πως μόλις βγήκε η πραγματογνωμοσύνη, ο κ. Παππάς είπε ότι «αποδεικνύεται αυτό το οποίο λέω».

Πρόσθεσε επ’ αυτού, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», πως δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός, με μια απλή ανάγνωση των διαλόγων φαίνεται πως γίνεται μία κουβέντα για «μαγαζί» και «παραμάγαζο» για ατζέντα που είχε ο κ. Παπαγγελόπουλος κατά τον κ. Παππά «στην ατζέντα του κεντρικού μαγαζιού γιατί έτσι αντιμετώπιζε το Μαξίμου ο ΣΥΡΙΖΑ ως κεντρικό μαγαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Σε επόμενο σημείο, είπε ο κ. Πλεύρης αναφέρεται πως «να μην μπαίνει η ατζέντα τους στο δικό μας μαγαζί, ας κάνει και outsourcing, δηλαδή το μαγαζί Μαξίμου επί ΣΥΡΙΖΑ κάνει τις δουλειές του, αλλά άμα ο άλλος εξυπηρετεί το μαγαζί, του δίνει και outsourcing,αυτό μάλλον είναι shop in shop, δείχνει τον τρόπο που λειτουργούσαν».

Σε ερώτηση αν προκύπτει ενδεχομένως κάποιο αδίκημα για τον Νίκο Παππά, ο κ. Πλεύρης απάντησε πως η Προανακριτική με το υπάρχον υλικό δεν θεωρεί πως υπάρχει θέμα διεύρυνσης του κατηγορητηρίου προς άλλα πολιτικά πρόσωπα και πως αν ο κ. Παππάς έχει διαπράξει αδίκημα ψευδορκίας, αυτό τον αφορά με την ιδιότητα τους ως βουλευτή στην κατάθεση της Προανακριτικής Επιτροπής, δεν έχει σχέση με το νόμο περί ευθύνης υπουργών και εάν και εφόσον κρίνει ότι θα πρέπει ο εισαγγελέας να τον ελέγξει , πρέπει να στείλει τον φάκελο στη Βουλή με την διαδικασία της άρσης ασυλίας του βουλευτή, διευκρινίζοντας πως «είναι τελείως άσχετο με την υπόθεση που ερευνούμε ως προς το αδίκημα».