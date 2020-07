Οικονομία

Άνοιξε η γραμμή Ηγουμενίτσα – Μπρίντιζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ενώ τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων άνοιξε για επιβάτες και ΙΧ αυτοκίνητα η γραμμή Ηγουμενίτσα -Ιταλία. Το βράδυ της Τετάρτης έφτασε το πρώτο πλοίο από το Μπρίντιζι και λίγο αργότερα αναχώρησε με επιβάτες για την Ιταλία.

Σήμερα Πέμπτη, από το πρωί έχουν καταπλεύσει τέσσερα πλοία, από Ανκόνα, Μπάρι και Μπρίντιζι. Το μεσημέρι αναμένονται άλλα δύο πλοία και το βράδυ ακόμη ένα από το Μπρίντιζι.

Η κίνηση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι αυξημένη. Στην πύλη εισόδου, όλοι οι επιβάτες επιδεικνύουν το ειδικό έντυπο που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν ηλεκτρονικά κατά την αναχώρησή τους από την Ιταλία, προκειμένου οι λιμενικοί να παραπέμψουν όσους χρειαστεί στο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που βρίσκεται στο λιμάνι για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι και το προσωπικό του λιμανιού τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας.