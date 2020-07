Κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών με…λεωφορείο του ΚΤΕΛ (εικόνες)

Με το υπεραστικό λεωφορείο μετέφερε νεαρή γυναίκα τα ναρκωτικά, που επρόκειτο να διοχετευτούν σε πιάτσες τοξικομανών.

Με υπεραστικό λεωφορείο μετέφερε 30χρονη ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης που φαίνεται πως προορίζονταν να διοχετευθούν σε στέκια τοξικοεξαρτημένων στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μέλος οργανωμένου κυκλώματος ναρκωτικών που συνελήφθη ύστερα από επιχείρηση στον σταθμό των ΚΤΕΛ στη Λάρισα. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι είχαν πληροφορίες για τη φερόμενη δράση της και όταν αποβιβάστηκε από λεωφορείο -προερχόμενο από την Αθήνα- ακολούθησε έρευνα σε σακίδιο που κουβαλούσε, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα δέματα με ηρωίνη βάρους 1 κιλού και 122 γραμμαρίων και ένα ακόμη δέμα με 81 γραμμάρια κοκαΐνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η συλληφθείσα φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της παραλαβής, μεταφοράς και περαιτέρω διακίνησής των ναρκωτικών για λογαριασμό του κυκλώματος.