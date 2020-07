Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ (εικόνες)

Με τα πόδια έφυγαν από το υποκατάστημα που λήστεψαν οι δύο δράστες.

Ένοπλη ληστεία, με λεία περίπου 2.700 ευρώ, σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, στην οδό Έλληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλλαν στο υποκατάστημα, με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και στη συνέχεια άρπαξαν το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες έφυγαν πεζή από το υποκατάστημα, ενώ ερευνάται εάν χρησιμοποίησαν ένα δίκυκλο μηχανάκι που βρέθηκε κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής, προκειμένου να διαφύγουν.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή.

Φωτογραφίες: tempo24.gr