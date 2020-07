Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: Μήνυση στην 33χρονη από τον πρώην σύζυγό της

Την πρώην σύζυγό του μηνύει ο πατέρας του παιδιού της, εξαπολύοντας επίθεση στην 33χρονη.

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε σήμερα το πρωί ο πρώην σύζυγος της 33χρονης που κατηγορείται ότι άρπαξε την 10χρονη από την Θεσσαλονίκη.

Δια του συνηγόρου του και χωρίς να παραστεί ο ίδιος προκειμένου να μην στοχοποιηθεί όπως λέει, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ο πρώην σύζυγος της 33χρονης που κατηγορείται ότι άρπαξε την 10χρονη από τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην σύζυγος της αρνείται όσα του καταλογίζει η 33χρονη δηλαδή ότι την εξώθησε στην πορνεία και έπαιρνε τα χρήματα ο ίδιος και την καταγγέλλει για στοχοποίηση τόσο του ίδιου και του ανηλίκου παιδιού τους στην πόλη και την κλειστή κοινωνία που διαμένουν αυτό το διάστημα.

Μάλιστα δια μέσου του δικηγόρου του της εξαπολύει σκληρή επίθεση για όσα φέρεται να διέπραξε τονίζοντας πως της εύχεται τα χειρότερα.