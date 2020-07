Life

Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή της τηλεθέασης για 7η συνεχή χρονιά

Το δυναμικό κοινό επέλεξε, στην πλειονότητα του, “Το Πρωινό” για να περάσει απολαυστικά τα πρωινά του.

Με υλικά τη θετική ενέργεια, την αισιόδοξη διάθεση και τα δυνατά θέματα, η Φαίη Σκορδά έφτιαξε, και τη φετινή σεζόν, το πιο απολαυστικό, τηλεοπτικό «Πρωινό», για τους τηλεθεατές.

Συνεχίζοντας δυνατά την επιτυχημένη πορεία της, ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού και η πρωταγωνίστρια της ζώνης της, για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για το διάστημα 16.09.2019 – 01.07.2020, το «Πρωινό» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας μέσο όρο 16,1%.

Στο καθημερινό τρίωρο ραντεβού της, η Φαίη συνάντησε τα πιο λαμπερά πρόσωπα, παρουσίασε τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και κατάφερε, για άλλη μια χρονιά, να ξεκλειδώσει με τον δικό της ζεστό τρόπο τα συναισθήματα των τηλεθεατών, δίνοντας χαρά, γέλιο και συγκίνηση.