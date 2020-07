Πολιτική

Πέτσας: Παγκόσμιο και όχι ελληνοτουρκικό θέμα η Αγία Σοφία

Το άνοιγμα του Τουρισμού, η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις στο επίκεντρο της ενημέρωσης από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

« Η Αγία Σοφία δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά παγκόσμιο θέμα. Είναι θετικό που πολλές χώρες ανέδειξαν αυτό το σημείο και κάλεσαν Τουρκία να μην δημιουργήσει χάσμα ψυχικό ανάμεσα στον χριστιανικό και μουσουλμανικό κόσμο. Ελπίζουμε να το λάβει υπόψη η τουρκική ηγεσία», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Η Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει τις πύλες της στον κόσμο. Μετά από διαβουλεύσεις πολλών ημερών στην ΕΕ διαμορφώθηκε μία λίστα χωρών από τις οποίες θα υποδεχόμαστε επισκέπτες», ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας, καλωσορίζοντας ξανά από κοντά τους δημοσιογράφους, καθώς είναι η πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών -από την αρχή της πανδημίας- που γίνεται με φυσική παρουσία τους.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι «με αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν και οι αποφάσεις που αφορούν στις διεθνείς πτήσεις, καθώς και για τα χερσαία και θαλάσσια σημεία εισόδου στη χώρα. Σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες συνεχίζεται κανονικά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για όλους τους μόνιμους κατοίκους της ΕΕ. Εξακολουθεί, επίσης, να ισχύει η δυνατότητα εισόδου για όσους πολίτες τρίτων χωρών έχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα και για όσους ταξιδεύουν για ουσιώδεις μετακινήσεις, δηλαδή για λόγους εργασίας, υγείας και επανένωσης οικογενειών. Οι Έλληνες ομογενείς που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενών είναι πάντα καλοδεχούμενοι απ' όπου κι αν προέρχονται. Η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή σύσταση επεκτείνει τη δυνατότητα εισόδου στη χώρα και για τους μονίμους κατοίκους της Αλγερίας, της Αυστραλίας, της Γεωργίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, του Μαρόκου, του Μαυροβουνίου, της Νέας Ζηλανδίας, της Νοτίου Κορέας, της Ρουάντας, της Σερβίας, της Ουρουγουάης, της Ταϋλάνδης, της Τυνησίας».

Πρόσθεσε, δε, πως «για τους κατοίκους της Κίνας το άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων εξετάζεται με βάση την αμοιβαιότητα».

Τα δειγματοληπτικά τεστ γίνονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ανέφερε πως «σε ό,τι αφορά τις διεθνείς πτήσεις μπορεί να γίνονται προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Δεν επιτρέπονται, μέχρι τις 15/7, απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία».

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις πύλες εισόδου, σημείωσε ότι «στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η είσοδος στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους. Στα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους».

Επιπλέον, «σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες πύλες εισόδου είναι ανοιχτά τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας», πρόσθεσε.

Ο κ. Πέτσας τόνισε πως «η Ελλάδα άνοιξε -κάτω από τους συγκεκριμένους περιορισμούς- τις πύλες της στις τουριστικές ροές, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στον κλάδο του τουρισμού, των κατοίκων των τουριστικών προορισμών και των επισκεπτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό την Ελλάδα από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι υποχρεωμένοι 48 ώρες πριν το ταξίδι τους να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα Passenger Locator Form, η οποία είναι διαθέσιμη στο app Visit Greece και στην ιστοσελίδα travel.gov.gr. Μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο που παρέχει την αναγκαία ευελιξία. Έτσι, οι επισκέπτες μπορεί να συμπληρώνουν το PLF ακόμη και στο check-in λίγο πριν την αναχώρησή τους ή ακόμη και αμέσως κατά την άφιξή τους στην πατρίδα μας».

Όπως επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «για την προστασία της υγείας όλων, Έλληνες γιατροί και μηχανικοί ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα ανάλυσης και εκτίμησης επιδημιολογικών δεδομένων, με βάση το οποίο οι επισκέπτες θα υπόκεινται σε στοχευμένο δειγματοληπτικό έλεγχο (τεστ Covid-19) κατά την είσοδό τους. Οι επισκέπτες αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο χθες, σε 16 αεροδρόμια της χώρας έγιναν 5.889 τέστ, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σήμερα. Σημειώνεται ότι ακριβώς επειδή τα δειγματοληπτικά τεστ γίνονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, είναι στοχευμένα. Επομένως, είναι αναμενόμενο να καταγράφονται θετικά κρούσματα από αυτούς τους ελέγχους».

Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής

«Σκοπός είναι η έγκαιρη καταγραφή, απομόνωση και ιχνηλάτηση των τυχόν θετικών κρουσμάτων, ώστε να περιχαρακώνονται και να αποφεύγεται η διασπορά στην κοινότητα», τόνισε ο κυβερνητικός.

«Παρακολουθούμε στενά -και θα συνεχίσουμε καθημερινά να το κάνουμε σε συνεργασία με τους ειδικούς- την εξέλιξη των επιδημιολογικών κύκλων στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Έτσι ώστε, τα βήματα για το άνοιγμα του τουρισμού μας να επιταχύνονται, ή αν επιβάλλεται από τις συνθήκες, να επιβραδύνονται. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την πολιτική της στα ζητήματα αυτά με βάση την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δέσμευση της κυβέρνησης είναι να χτίσουμε πάνω στην κρίση του κορονοϊού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σχετικά με το τι συμβαίνει στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο Στέλιος Πέτσας, έκανε αναφορά σε όσα έχει τονίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως «μία από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είναι να χτίσουμε πάνω στην κρίση του κορονοϊού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κρατώντας ως παρακαταθήκη τα μεγάλα του συγκριτικά πλεονεκτήματα και διορθώνοντας τις όποιες αδυναμίες».

Αναλυτικά, σημείωσε ότι «η προσπάθεια ξεκίνησε και συνεχίζεται με εντεινόμενους ρυθμούς», υπογραμμίζοντας:

Τον Ιούλιο του 2019, η χώρα μετρούσε μόλις 557 κλίνες εντατικής θεραπείας και αυτές χωρίς δυνατότητα να νοσηλεύσουν νοσούντες από κορονοϊό.

Μέσα στην κρίση πετύχαμε να φτάσουμε τις 1.017 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Με τις νέες δωρεές θα φτάσουμε τις 1.200 ΜΕΘ μέχρι το τέλος του 2020. Σημειώνεται, ότι η τελευταία δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος -για την οποία έγινε χθες ειδική εκδήλωση με βασικό ομιλητή τον πρωθυπουργό- αφορά στη δημιουργία μονάδων που θα στεγάσουν 174 υπερσύγχρονες νέες κλίνες εντατικής θεραπείας, σε 15 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Έτσι, μέσα σε ενάμιση χρόνο διακυβέρνησης, κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες, θα καταφέρουμε να φτάσουμε στα 11 με 12 κρεβάτια ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή, θα φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από ουραγός που ήμασταν πέρυσι τέτοιο καιρό.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών έχουν φτάσει τις σχεδόν 5.000. Και όπως τόνισε ο πρωθυπουργός χθες "θα κρατήσουμε αυτή την προίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να μείνουν, όχι για να φύγουν"».

Επίσης, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως -όπως είπε ο πρωθυπουργός- «πρέπει να βρούμε σημεία σύζευξης και τομής μεταξύ του κράτους, το οποίο απεδείχθη ότι είναι αναντικατάστατο, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών. Να έρθουμε μαζί να ενώσουμε δυνάμεις και από κοινού να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Πρόσθεσε, δε, ότι «προκειμένου να ενθαρρύνει τις δωρεές -για τις οποίες επαναλαμβάνουμε την ευγνωμοσύνη μας- η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα ταιριάζει τις επιθυμίες των δωρητών με τις ανάγκες του συστήματος υγείας. Αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια, έτσι ώστε ο κάθε δωρητής να γνωρίζει πού πηγαίνουν τα λεφτά του».

Το ν/σ για τις συναθροίσεις δεν θίγει το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία, αλλά την αυθαιρεσία των λίγων σε βάρος των πολλών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τις συναθροίσεις, επισημαίνοντας πως «ξεκίνησε από χθες στη διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να βάλει τέλος στο χάος που δημιουργείται αναστατώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Και δυστυχώς για πολλά χρόνια ζήσαμε κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες αυτό το χάος που προκαλείται από κινητοποιήσεις μικρών ομάδων, τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις ακραίων ομάδων, που ταλαιπωρούν τους πολίτες και παραλύουν την οικονομική δραστηριότητα στο κέντρο της πόλης. Μόνο τον Μάιο που επαναλειτούργησε η αγορά, είχαμε 80 πορείες και συγκεντρώσεις και τον Ιούνιο προστέθηκαν άλλες 60 περίπου».

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα στη δημόσια συνάθροιση και τη διαμαρτυρία είναι αδιαμφισβήτητο και προστατεύεται. Πρέπει, όμως, να προστατεύονται και τα δικαιώματα των πολλών. Το νομοσχέδιο δεν θίγει το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία, αλλά την αυθαιρεσία των λίγων σε βάρος των πολλών. Είναι εναρμονισμένο με τις επιταγές του άρθρου 11 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Είπε, επίσης, ότι «ενσωματώνει βασικές προτάσεις της πρότασης νόμου που είχε παρουσιάσει το 2012 ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ύστερα από εργασία Επιτροπής στην οποία μετείχαν μεταξύ άλλων οι καθηγητές κ.κ. Αλιβιζάτος και Μανιτάκης. Καλύπτει ένα υπαρκτό κενό στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και των συναθροίσεων».

Το Ελληνικό, το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα - Στον χώρο του πρώην αεροδρομίου θα βρεθεί αύριο ο πρωθυπουργός

Κλείνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πριν δεχθεί ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι το πρωί ο κ. Μητσοτάκης «συμμετείχε -μέσω τηλεδιάσκεψης- στη συζήτηση του Smart Covid Management Group, στο οποίο συμμετέχουν ηγέτες χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία την πρώτη φάση της πανδημίας του κορονοϊού και συνεχίζουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με την ίδια επιτυχία τόσο τις επόμενες φάσεις του όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί.

Αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, όπου μετά από 20 χρόνια μπήκαν επιτέλους μπουλντόζες για να ξεκινήσει η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη».

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο και την όψη του λεκανοπεδίου Αττικής και επισήμανε ότι:

Αξιοποιεί έκταση 6.200 στρεμμάτων σε μία από τις ωραιότερες περιοχές της Αττικής και της χώρας μας.

Περιλαμβάνει, με δαπάνες του επενδυτή, όλα τα αναγκαία δίκτυα υποδομής, όπως οδοποιίας, 50 χλμ πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, τραμ, και λοιπών δικτύων.

Δημιουργεί έναν τεράστιο πνεύμονα πρασίνου έκτασης 2.000 στρεμμάτων (αντίστοιχης έκτασης με το Hide Park του Λονδίνου), με πολλαπλές δραστηριότητες και μία ελεύθερης πρόσβασης παραλία έκτασης 1 χλμ.

Αγγίζει το ποσό των 8 δισ. ευρώ.

Δημιουργεί 12.000 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής και 70.000 θέσεις εργασίας στη φάση της ανάπτυξής του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο κ. Μητσοτάκης, στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», θα απαντήσει στη Βουλή σε ερώτηση της επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, για την οικονομία και την εργασία». Όπως υπογράμμισε, «ο πρωθυπουργός, αναμένεται να αναπτύξει τις νέες πρωτοβουλίες που θα πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο της εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Οι πρωτοβουλίες αυτές, μεταξύ άλλων, θα αφορούν το Πρόγραμμα "Συνεργασία", τις ασφαλιστικές εισφορές και τη γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου».