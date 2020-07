Οικονομία

Κορονοϊός – ΟΗΕ: βαρύ πλήγμα στις θέσεις εργασίας από τα lockdown

Ο ζοφερός απολογισμός της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την ανεργία, που “χτύπησε” περισσότερο τις γυναίκες.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Μεγάλο πλήγμα στην απασχόληση επέφεραν παγκοσμίως τα lockdown, με δυσανάλογες επιπτώσεις εις βάρος των γυναικών, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), ένα όργανο του ΟΗΕ που είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.

Στην τελευταία ενημέρωση της ΔΟΕ προέκυψε ό,τι οι περιορισμοί στη δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 επέφεραν ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στην απασχόληση από ό,τι φοβούνταν οι ειδικοί, ενώ οι γυναίκες υπέφεραν από αυτό περισσότερο από ό,τι οι άνδρες.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε μείωση 14% στις ώρες εργασίας, σε όλο τον κόσμο, κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2019 και στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η μείωση αντιστοιχεί στην απώλεια 400 εκατομμυρίων θέσεων πλήρους απασχόλησης. Έναν μήνα πριν, η ΔΟΕ εκτιμούσε ότι 305 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είχαν χαθεί εξαιτίας της πανδημίας.

Η ΔΟΕ στην έκθεση της ανέφερε ό,τι ακόμη και μια εξαιρετικά ραγδαία ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, στο δεύτερο μισό της χρονιάς, θα μπορούσε και πάλι να ισορροπήσει σε μια μείωση των θέσεων εργασίας κατά 1,2% για το 2020, η οποία ισούται με την απώλεια 34 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Η βασική πρόβλεψη του ΟΗΕ είναι απώλεια 140 εκατομμυρίων θέσεων, η οποία αυξάνεται σε 340 εκατομμύρια θέσεις, σε περίπτωση δεύτερου πανδημικού κύματος.

Το μεγαλύτερο πλήγμα της κρίσης δέχθηκαν οι γυναίκες, σε τομείς της οικονομίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση, όπως η φιλοξενία, η εστίαση, οι πωλήσεις και η βιομηχανία. Σχεδόν 510 εκατομμύρια ή το 40% όλων των εργαζόμενων γυναικών του πλανήτη, εργάζονται στους τέσσερις τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες κυμαίνεται στο 36,6%.