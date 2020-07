Πολιτική

Τσίπρας: πρωτοφανές μπάχαλο στην επανεκκίνηση του τουρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στον τομέα του Τουρισμού.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για «ανυπαρξία σχεδίου, ασυνεννοησία, ερασιτεχνισμό», με αποτέλεσμα ένα «πρωτοφανές μπάχαλο» στην επανεκκίνηση του τουρισμού, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από την Κέρκυρα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για «δραματική και τραγική» εικόνα σε όλα τα μεγάλα νησιά, για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, επιρρίπτοντας στην κυβέρνηση την ευθύνη για την επιδείνωση της κατάστασης. Κάλεσε την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη «να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στηρίξουν τον κόσμο της εργασίας και τις επιχειρήσεις και κυρίως να σταματήσουν αυτό το απίστευτο αλαλούμ σε σχέση με την επανεκκίνηση του τουρισμού». Σε διαφορετική περίπτωση, τόνισε, το φθινόπωρο δεν θα μιλάμε για στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων, αλλά για οργάνωση συσσιτίων.

«Η εικόνα που προσλαμβάνει κανείς σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ιδιαίτερα στα μεγάλα νησιά όπως η Κέρκυρα, είναι μια εικόνα δραματική, εικόνα τραγική για τους εργαζόμενους στο χώρο του τουρισμού, σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και στου ίδιους τους επιχειρηματίες», δήλωσε μετά από την περιοδεία του στο Κέντρο της πόλης του νησιού.

Είπε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιδεινώσει την κατάσταση αυτή με την ασυνεννοησία, με την έλλειψη σχεδιασμού, τον ερασιτεχνισμό, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επανέναρξη της τουριστικής περιόδου», προσθέτοντας, «Ο εδώ και έναν μήνα υπό ανασχηματισμό υπουργός όσο παραμένει πέφτει από γκάφα σε γκάφα και οδηγεί τον τουρισμό σε κατάσταση τραγική, δραματική». «Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολα τα πράγματα αλλά με την στρατηγική της ανυπαρξίας σχεδίου, με την κατάθεση πρωτοκόλλων την τελευταία στιγμή, με την επίταξη δωματίων για καραντίνα μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες, έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές μπάχαλο και για το μπάχαλο αυτό την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΖΑ. Υποστήριξε ότι Οι αφίξεις θα είναι πολύ περιορισμένες φέτος και θα είναι ακόμα λιγότερες εξαιτίας της «πρωτοφανούς ανυπαρξίας σχεδιασμού».

«Η Κέρκυρα όπως και όλα τα μεγάλα νησιά μας βγάζουν κραυγή αγωνίας, εκπέμπουν SOS, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, υπάρχουν εποχικοί εργαζόμενοι που ενδεχομένως να κάνουν 18 μήνες να δουν εργασία και προφανώς δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μη στηρίξει την εργασία αλλά να επιδοτήσει την αναστολή της», σημείωσε. Προσέθεσε ότι επίσης οι επιχειρηματίες εκπέμπουν SOS γιατί δεν είχαν την δυνατότητα να έχουν κεφάλαιο κίνησης, γιατί δεν στηρίχθηκαν ουσιαστικά.

«Από όλους όσους συζήτησα μαζί τους, ούτε ένας δεν μου είπε ότι κατάφερε να έχει πρόσβαση σε δανεισμό», σχολίασε και έθεσε το ερώτημα, «Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης πού πήγαν; Σε ποιους πήγαν; Όταν οι τράπεζες δεν έχουν ανοίξει την κάνουλα της ρευστότητας, παρότι διαθέτουν κεφαλαία και χρηματοδοτικαά εργαλεία».

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε το φόβο του ότι «αν ο κ. Μητσοτάκης δεν συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα και δεν βγει έξω από τη φούσκα της εικονικής πραγματικότητας στην οποία ζει, το φθινόπωρο αν ξανάρθω εδώ ή σε άλλα μεγάλα νησιά μας, στην Ρόδο, στην Κρήτη, δεν θα μιλάμε πια για μέτρα στήριξης της εργασίας ή των επιχειρήσεων, αλλά για οργάνωση συσσιτίων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αυτή είναι η εικόνα και τόνισε ότι γι' αυτό καλεί για άλλη μια φορά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό «να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στηρίξουν τον κόσμο της εργασίας και τις επιχειρήσεις και κυρίως να σταματήσουν αυτό το απίστευτο αλαλούμ σε σχέση με την επανεκκίνηση του τουρισμού».