Οικονομία

Μίνως Κυριακού: τρία χρόνια χωρίς τον “πατριάρχη” του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ (βίντεο)

Σε στενό οικογενειακό κύκλο εψάλη επιμνημόσυνη δέση για τον πολυπράγμονα επιχειρηματία, που διακρίθηκε στην ναυτιλία και τα ΜΜΕ, έχοντας και πλούσια φιλανθρωπική δράση.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ο Μίνως Κυριακού λείπει τρία χρόνια από την «oοικογένεια του ΑΝΤΕΝΝΑ», που σύσσωμη αποτίει φόρο τιμής στον «Πατριάρχη» και ιδρυτή της, ακολουθώντας ευλαβικά τις Aρχές και τις αξίες που ο ίδιος τήρησε και δίδαξε.

Στα 75 χρόνια της ζωής του, μεγαλούργησε στο χώρο του ελληνικού εφοπλισμού και των μέσων ενημέρωσης, ίδρυσε δεκάδες επιχειρήσεις και ασχολήθηκε ενεργά με τη διοίκηση του Αθλητισμού, αφήνοντας αποτύπωμα ήθους που αντέχει στον χρόνο.

Η Ναυτιλία

Ο Μίνως Κυριακού ήταν γόνος ναυτιλιακής οικογένειας. Άρχισε το μεγάλο του ταξίδι στον τομέα της ναυτιλίας από μικρή ηλικία, μόλις 17 ετών. Στα 23 του, ίδρυσε την Athenian Tankers.

Έκανε την πρώτη επέκταση των δραστηριοτήτων του το 1976, ιδρύοντας δύο μεγάλες εταιρείες εμπορίου πετρελαιοειδών. Πάντοτε στήριζε έμπρακτα με όλες του τις δυνάμεις την ελληνική ναυτιλία.

Στην πρώτη γραμμή για τα εθνικά θέματα

Από τη δεκαετία του '80, ο Μίνως Κυριακού ασχολήθηκε ενεργά με τα εθνικά θέματα, ως θεμελιωτής του Ιδρύματος Αιγαίου που εξέδιδε τη γεωπολιτική επιθεώρηση «Mediterranean Quarterly», όπου αρθρογραφούσαν ηγέτες χωρών, νομπελίστες και ξακουστοί επιστήμονες.

Ο ίδιος ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίου για την κρίση στο Αιγαίο, που παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρο.

Η αγάπη για το θέατρο και η MET Opera

Ο Μίνως Κυριακού αγαπούσε το θέατρο και είχε αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με διάσημους Έλληνες και ξένους ηθοποιούς.

Ασχολήθηκε με τον πολιτισμό και η καθοριστική του πρωτοβουλία για την έλευση της Metropolitan Opera στην Ελλάδα, εξακολουθεί να αποτελεί τομή για τα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα.

Καινοτόμος στον χώρο των ΜΜΕ

Στα τέλη της δεκαετίας του '80, ο Μίνως Κυριακού μπήκε δυναμικά στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού ANT1 FM 97,1 που γρήγορα έγινε από τους κορυφαίους ελληνικούς ενημερωτικούς σταθμούς.

Το 1989, έγινε ένας από τους θεμελιωτές της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Από την πρώτη στιγμή, ο Μίνως Κυριακού έβαλε ψηλά τον πήχη στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο.

Η προσωπική του φιλία με τον παγκοσμίου βεληνεκούς μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, έφερε τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο στις εγκαταστάσεις του νεότευκτου καναλιού. Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΑΝΤ1 στην κάλυψη των διεθνών κρίσεων, φρόντισε ώστε το κανάλι να είναι από τα πρώτα μέσα ενημέρωσης του κόσμου που μπήκαν στο Κουβέιτ, στον πρώτο «Πόλεμο του Κόλπου» και το εμιράτο του απένειμε την ύψιστη τιμή, το Χρυσό Ξίφος του Κουβέιτ.

Πολλοί μεγάλοι ηγέτες της εποχής μας τον τίμησαν με τη φιλία και την εμπιστοσύνη τους, ενώ ήταν επίτιμος πρόξενος της Πολωνίας και της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα.

Προσφορά στους απόδημους Έλληνες

Ο Μίνως Κυριακού ίδρυσε τον ΑΝΤΕΝΝΑ Satellite και αργότερα τον ANTENNA Pacific, για να εξασφαλίσει στους απόδημους Έλληνες την μόνιμη επαφή με την πατρίδα.

Το όνειρο του ξεπερνούσε τα σύνορα

Ο ΑΝΤ1 Κύπρου και η Nova Televisia στη Βουλγαρία ενίσχυσαν τη διεθνή παρουσία του ΑΝΤΕΝΝΑ. Ο ΑΝΤ1 μεγάλωνε, αλλά ο Μίνως Κυριακού, διατηρούσε πάντοτε στενή επαφή με τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του σταθμού, που τους γνώριζε με τα μικρά τους ονόματα.

Στο πλευρό του είχε πάντοτε τα τρία του παιδιά, τον Ξενοφώντα, την Αθηνά και τον Θοδωρή, που ανέλαβε τα ηνία του ΑΝΤΕΝΝΑ, ακολουθώντας τα βήματά του.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1999, με τη συμβολή του γιου του και Προέδρου σήμερα του Ομίλου, Θοδωρή Κυριακού, άπλωσε τις δραστηριότητές του πολύ πέρα από την Ελλάδα, με τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εταιρείες, επενδύσεις και συνεργασίες σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα δραστηριοποιείται συνολικά σε 14 κλάδους, σε 20 χώρες, σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ασία.

Η μεγάλη προσφορά του Μ. Κυριακού στον Αθλητισμό

Το 1997 ο Μίνως Κυριακού ανέλαβε τη διοίκηση του Πανελληνίου Γ.Σ. και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση του διεθνούς αθλητικού μίτινγκ «Τσικλητήρεια» το οποίο, το 2002, εντάχθηκε στην κατηγορία Super Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού.

Στα «Τσικλητήρεια» έγιναν δύο μεγάλα παγκόσμιο ρεκόρ, στον «βασιλιά του στίβου», τα 100 μέτρα. Πρώτα από τον Μόρις Γκριν το 1999 με 9.79, ρεκόρ το οποίο «έσπασε» το 2005 από τον Ασάφα Πάουελ, με χρόνο 9.77.

Παλιός αθλητής του Πανελληνίου ο ίδιος, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2004 έως το 2009.

Το "αθόρυβο" φιλανθρωπικό έργο

Συγκινημένος από το δράμα των ανθρώπων που έμειναν άστεγοι από τον μεγάλο σεισμό στην Αθήνα το 1999, παρέδωσε στον τότε πρωθυπουργό ένα μεγάλο ποσό (510 εκ. δραχμές) για τη στέγασή τους.

Το αθόρυβο, κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, με την ενίσχυση οικογενειών που είχαν ανάγκη, πυροπαθών, πλημμυροπαθών, αλλά και δεκάδων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και συλλόγων, έχει αφήσει εποχή.

Πηγή έμπνευσης για την «οικογένεια του ΑΝΤΕΝΝΑ»

Στους εργαζομένους του Ομίλου, ο Μίνως Κυριακού προσέφερε πάντοτε απλόχερα την ανθρώπινη ζεστασιά του, την ασφάλεια και την αγάπη, ως πραγματικός «πατριάρχης» της μεγάλης «οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ» και εξακολουθεί να είναι για όλους μας πηγή έμπνευσης και φωτεινός φάρος μεγάλων επιτυχιών.