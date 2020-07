Πολιτική

Τζιτζικώστας: να αλλάξει τρόπο λειτουργίας η ΕΕ για να έρθει πιο κοντά στους πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση Τζιτζικώστα – Σχοινά στις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων συζήτησαν για το μεταναστευτικό ζήτημα και την ασφάλεια στην ΕΕ.

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) και Επίτροπο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας του κ. Σχοινά.

Μεταξύ άλλων οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Σχοινάς συζήτησαν για το μεταναστευτικό ζήτημα, την ασφάλεια στην ΕΕ, την παιδεία, την υγεία, την ισότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την αλληλεγγύη, αλλά και για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της ΕΕ στην προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, ζητήματα που συνιστούν την ατζέντα των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν επίσης για τη διάσκεψη για το «Μέλλον της Ευρώπης», που ξεκινάει σε λίγο καιρό, με κοινό στόχο να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

«Για να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, απαιτείται αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ και ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών και των Δήμων, που είναι ο κοντινότερος διοικητικός θεσμός στους πολίτες, πιο κοντά στα προβλήματά τους, πιο κοντά στις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών. Οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να μετατρέπονται σε έργα για τις τοπικές κοινωνίες και να αξιοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Μόνον έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα βεβαιωθούν για τον καταλυτικό ρόλο που παίζει στη ζωή τους η ΕΕ, μόνον έτσι μπορούν θα αισθανθούν μέλη της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, καταθέτουν συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων στο τραπέζι του διαλόγου για το ‘Μέλλον της Ευρώπης’. Και χαίρομαι που στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου της Κομισιόν βρίσκουμε ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κρίσιμα ζητήματα.

Η συνεργασία μας θα είναι ουσιαστική, καθώς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στον τρόπο που οι νεότερες γενιές αντιλαμβάνονται το ρόλο της Ευρώπης. Επίσης, στο μεταναστευτικό είναι η ώρα να γίνουν τα επόμενα βήματα, ώστε να αποδειχθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, μοιράζοντας ισότιμα τις ευθύνες αυτού του ευρωπαϊκού ζητήματος σε όλα τα κράτη μέλη», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.