Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στην Κρήτη

Από την φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Κνωσό, απειλούνται σπίτια.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, περίπου, στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στην Κνωσό.

Ειδικότερα, η φωτιά, η οποία ξέσπασε - υπό άγνωστες αιτίες - στην περιοχή της Βλυχιάς, βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, που επιχειρούν στο σημείο, να είναι ισχυρές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει, περίπου, 7 οχήματα με 15 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη.