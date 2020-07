Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Αγγελοπούλου

Η ΠτΔ ενημερώθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής για την πορεία οργάνωσης των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με την πρόεδρο της επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη και ενημερώθηκε για την πορεία οργάνωσης των εκδηλώσεων για το επετειακό έτος 2021.

Σύμφωνα με την Προεδρία της Δημοκρατίας, «η κυρία Αγγελοπούλου αναφέρθηκε στην πληθώρα προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί προς την Επιτροπή, από πόλεις, περιοχές και θεσμούς της χώρας καθώς και από φορείς εκτός Ελλάδας. Παρουσίασε τις μεγάλες συμβολικές επετειακές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στη χώρα τον Μάρτιο του 2021, πολλές με διεθνή χαρακτήρα. Επίσης υπογράμμισε τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του εθελοντισμού στους εορτασμούς της επετείου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε για τη σφαιρική ενημέρωση και υποσχέθηκε τη στήριξή της για την επιτυχία των προσπαθειών της επιτροπής “Ελλάδα 2021” και γενικότερα των εορτασμών του επετειακού έτους, παρά τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδημία. Εξέφρασε, επίσης, τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για ένα επιτυχημένο 2021».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Γεώργιος Μυλωνάκης καθώς και ο Εκτελεστικός Γενικός Συντονιστής της Επιτροπής Μάρτον Σίμιτσεκ.