“The 2Night Show”: αυλαία με “Μύγες” και drive in party (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι συνεργάτες του ανακαλούν τις πιο “καυτές” στιγμές της σεζόν που τελείωσε και μας διασκεδάζουν με μια εξαιρετική συναυλία.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» ρίχνουν αυλαία, για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με ένα μεγάλο drive in πάρτι, παρέα με τους «Prestige The Band» και τη Χρύσπα!

Με καλοκαιρινή διάθεση, ο Γρηγόρης και οι «Μύγες» σχολιάζουν τους καλεσμένους και όλα όσα συνέβησαν τη φετινή σεζόν, στο πλατό του «The 2Night Show».

Και φυσικά, θυμούνται τις δυνατές στιγμές που προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και συζητήθηκαν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό.

