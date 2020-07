Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυστηρότερα μέτρα καραντίνας στην Ξάνθη

Τι αναφέρεται σε απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά. Τι ισχύει απο σήμερα σε πολλές περιοχές του νομού.

Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή της ΠΕ Ξάνθης, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, αποφασίστηκε η παράταση ισχύος των οριζόντιων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Ξάνθης, Μύκης, Τοπείρου, Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα :

? Η προσέλευση πολιτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικά Καταστήματα και ΔΕΚΟ θα γίνεται κατόπιν ραντεβού

? Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα

Επιπλέον, απαγορεύονται οι ιδιωτικές και δημόσιες συναθροίσεις άνω των 8 ατόμων.

Αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων είναι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν για επτά (7) ημέρες, από την 03-07-2020 και ώρα 06:00 έως και την 06:00 ώρα της 10-07-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους.

Ειδικότερα, στις Κοινότητες Εχίνου και Μύκης, επιπρόσθετα ισχύουν τα εξής:

? Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γένει προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες που κυκλοφορούν εντός και εκτός της Κοινότητας.

? Συνέχιση της απαγόρευσης και αναστολής λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου.

? Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22:00 έως τις 6:00 καθημερινά.

? Απαγόρευση κάθε ιδιωτικής και δημόσιας συνάθροισης, με εξαίρεση ενδοοικογενειακών συγκεντρώσεων συγγενών α' βαθμού και έως 8 άτομα με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση όρων ατομικής προστασίας.