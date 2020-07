Αθλητικά

Κορονοϊός: νέα τεστ για τον Τζόκοβιτς και την σύζυγο του

Ο κορυφαίος τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης είχε ανακοινώσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος του είχαν βρεθεί θετικοί σε τεστ για τον κορονοϊό την προηγούμενη εβδομάδα.

Αρνητικά για τον νέο κορονοϊό ήταν τα τελευταία τεστ, στα οποία υποβλήθηκαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του, Γελένα. Ο κορυφαίος τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα (23/6) ότι, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του, βρέθηκαν θετικοί μετά την επιστροφή τους από το Ζαντάρ και το τουρνουά επίδειξης που διοργάνωσε.

Ακόμη τρεις παίκτες που μετείχαν στο τουρνουά, ο Βούλγαρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ο Κροάτης Μπόρνα Τσόριτς και ο Σέρβος Βίκτορ Τροΐτσκι, βρέθηκαν θετικοί, όπως και ο Κροάτης άλλοτε σταρ του τένις και νυν προπονητής του «Νόλε», Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Τζόκοβιτς και η σύζυγός του δεν παρουσίασαν τις προηγούμενες ημέρες το παραμικρό σύμπτωμα της νόσου COVID-19.