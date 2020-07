Αθλητικά

Ζαλγκίρις Κάουνας: το συγκινητικό “αντίο” στον Γιασικεβίτσιους

Οι Λιθουανοί άφησαν στην άκρη την πικρία τους για τη μεταπήδηση του «Σάρας» στην Μπαρτσελόνα και τον αποχαιρέτησαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η απόφαση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα προκάλεσε, εύλογα, στενοχώρια στους φιλάθλους της Ζαλγκίρις. Η διοίκηση, όμως της ομάδας του Κάουνας, δεν ήθελε να σταθεί εμπόδιο στη φιλοδοξία του Λιθουανού τεχνικού, όσο κι αν η απομάκρυνσή του δεν ήταν κάτι που ήθελαν στη Ζαλγκίρις. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η Ζαλγκίρις Κάουνας επέλεξε να αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον «Σάρας».

Με ανάρτησή της στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Ζαλγκίρις Κάουνας ανέφερε για τον Γιασικεβίτσιους, «Για πάντα πράσινος. Για όλες τις αξέχαστες αναμνήσεις, λέμε σε ευχαριστούμε!».

Η λιθουανική ομάδα συνόδεψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση με δηλώσεις του ίδιου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τις οποίες είχε κάνει μετά την πρόκριση της Ζαλγκίρις στο φάιναλ φορ της Euroleague το 2018.

Ο Γιασικεβίτσιους είχε πει τότε, «Πιστέψτε με, έχω υπάρξει φίλαθλος της Ζαλγκίρις όλη τη ζωή μου. Είναι η νούμερο ένα ομάδα της ζωής μου και θα μείνει έτσι μέχρι να πεθάνω. Μπορούμε να συζητήσουμε για την αγάπη μου για διάφορες πόλεις, αλλά αγαπώ τη Ζαλγκίρις περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτή είναι η πρώτη μου αγάπη».