ΥΠΟΙΚ: “παράθυρο” για νέα μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους κι επιχειρήσεις

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ζήτησε από τους τραπεζίτες να "πατήσουν… γκάζι" στις διαδικασίες εκταμίευσης δανείων.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με «διαβατήριο» φορολογικό συντελεστή στην περιοχή του 7% η κυβέρνηση προετοιμάζεται να απευθύνει προσκλητήριο στους συνταξιούχους του εξωτερικού, προκειμένου να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους κατοικία. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση όπως δήλωσε το μεσημέρι σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι|, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών άνοιξε παράθυρο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις στο πολύ άμεσο μέλλον αναφορικά με τη γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου. Όπως προκύπτει από δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, οι σχετικές αποφάσεις της αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο σε συνδυασμό με διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα «Συνεργασία».

Σήμερα άλλωστε ή το αργότερο αύριο αναμένεται να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα επιδόματα των 300, 534 ή 800 ευρώ (κατά περίπτωση) περισσότεροι από 200.000 δικαιούχοι στην πλειοψηφία τους ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και ορισμένοι (περίπου 2.000) δικαιούχοι 800 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, οι οποίοι δεν έλαβαν το επίδομα καθώς έπρεπε να διενεργηθούν περαιτέρω έλεγχοι.

Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον υπουργό αναμένεται η έναρξη πληρωμών του δεύτερου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής σε περίπου 100.000 επιχειρήσεις. Μεταξύ των δικαιούχων, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεχθούν την «πρόταση» του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται και 7.000 ξενοδοχεία.

Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών, επιχειρεί επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης των δανείων από τις τράπεζες με τον Χρήστο Σταϊκούρα να ζητά από τους τραπεζίτες σε ευρεία σύσκεψη το βράδυ της Τετάρτης να …πατήσουν γκάζι. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι από τις 10.500 αιτήσεις ΤΕΠΙΧ έχουν εκταμιευθεί 2.500 δάνεια ενώ επιπλέον 3.500 δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου έχουν εγκριθεί.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις μικροπιστώσεις, το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί από το Σεπτέμβριο να αρχίσουν οι αδειοδοτήσεις ώστε να προστεθεί ένας ακόμα μηχανισμός παροχής ρευστότητας στην οικονομία.